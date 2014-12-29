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Dünya
Deutsche Welle

Bahreyn'de Şii lider gözaltında

Bahreyn'in önde gelen Şii muhalefet grubu El Vifak'ın lideri Şeyh Ali Salman gözaltına alındı. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiiler liderlerinin serbest bırakılmasını istedi. Göstericilere polis müdahale etti.

29 Aralık 2014 12:45


El Vifak'tan yapılan açıklamada, Şeyh Ali Salman'ın İçişleri Bakanlığı'nda 10 saate yakın süren sorgusunun ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Avukatı Abdullah El Şamlan, Salman'ın "hükümeti devirme çağrısında bulunmakla" suçlandığını açıkladı. Şeyh Ali Salman'a yöneltilen diğer suçlamalar arasında "halkı hükümete karşı kışkırtmak, asılsız söylenti yaymak ve gösterilere katılmak" da bulunuyor. Avukatı, Salman'ın sorgusunda hazır bulunma talebinin de reddedildiğini açıkladı.

Şeyh Ali Salman'ın derhal salıverilmesini talep eden El Vifak yanlıları güvenlik güçleriyle çatıştı. Polis, sayıları yüzlerce olarak ifade edilen El Vifak yanlılarını dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandı.

El Vifak, geçen ay düzenlenen genel seçimleri boykot etmişti.

Körfez ülkesi Bahreyn, nüfusunun çoğunluğu Şii olmasına rağmen yüzyıllardır Sünni kökenli El Halife hanedanı tarafından idare ediliyor. Bahreyn, Arap Baharı'nın etkilediği ülkeler arasında yer alıyor. 2011 yılında Kraliyet ailesi aleyhine düzenlenen gösteriler, Suudi Arabistan'ın da yardımıyla kanlı bir şekilde bastırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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