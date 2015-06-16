Bahreyn'de Şii lider Ali Salman'a 4 yıl hapis

Şeyh Ali Salman'a verilen hapis cezası, partisi El Vifak'ın resmi Twitter hesabından duyuruldu. Geçen yıl gözaltına alınan Salman'a yöneltilen suçlamalar arasında "hükümeti devirmeye çağırmak, halkı hükümete karşı kışkırtmak, asılsız haber yaymak ve gösterilere katılmak" bulunuyordu.

El Vifak, lideri Şeyh Ali Salman'ın gözaltına alınması üzerine geçen yılın kasım ayında düzenlenen genel seçimleri boykot etmişti.

Bahreyn'i Sünni hanedan idare ediyor

Körfez ülkesi Bahreyn, nüfusunun çoğunluğu Şii olmasına rağmen yüzyıllardır Sünni kökenli El Halife hanedanı tarafından idare ediliyor. Bahreyn, Arap Baharı'nın etkilediği ülkeler arasında yer alıyor. 2011 yılında Kraliyet ailesi aleyhine düzenlenen gösteriler, Suudi Arabistan'ın da yardımıyla kanlı bir şekilde bastırılmıştı.