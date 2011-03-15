-BAHREYN'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN MANAMA (A.A) - 15.03.2011 - Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife'nin ülkede olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi. Bahreyn televizyonu, Kral Hamad'ın ülkedeki kargaşalığı bastırmak amacıyla 3 ay süreli olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Kral Hamad'ın yayınladığı açıklamada, silahlı kuvvetler komutanına, ülkeyi geçen ay boyunca etkisi altına alan protesto gösterilerini sona erdirmek amacıyla her türlü tedbiri alma yetkisinin verildiği belirtildi. Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, yönetimin Sünnilerin elinde olmasına karşın Şii nüfusun çoğunluğu oluşturduğu ülkedeki çalkantıları sona erdirmede Bahreyn yönetimine yardımcı olmak üzere dün Bahreyn'e güvenlik gücü takviyesi göndermişti. -SUUDİ ASKERİ PROTESTOCU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ- Bahreyn'de bir Suudi askerin muhalif protestocu tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Suudi Arabistanlı bir güvenlik yetkilisi, Ahmed El Raddadi adındaki askerin bugün başkent Manama'da bir protestocunun açtığı ateşte öldüğünü söyledi. Körfez İşbirliği Konseyi'nin kararıyla dün Suudi Arabistan ve diğer üye ülkelerden 1000 kadar asker Bahreyn'e gönderilmişti. -BREGA'YA İLERLİYOR- Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğullarının komutasındaki askeri birliklerin, ülkenin doğusundaki Brega kentine ilerledikleri bildirildi. El Cezire televizyonunun haberinde, Kaddafi'nin oğulları Saadi ve Hamis'in önderliğindeki birliklerin, Brega'ya ilerledikleri duyuruldu. Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, bunun, Libya liderinin muhaliflerin elindeki bölgeye en iyi askerlerini gönderdiği anlamına geldiği belirtiliyor. -ZUVARA'DAKİ ÇATIŞMALARDA ONLARCA ÖLÜ- Libya'nın batısındaki Zuvara kasabasında, Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhalifler arasındaki çatışmalarda onlarca kişinin öldüğü belirtildi. El Cezire televizyonu, Zuvara'daki Kaddafi güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmalarda onlarca kişinin öldüğünü, çatışmalarda 5 aracın yandığını duyurdu. Zuvara, başkent Trablus'tan 120 kilometre uzaklıkta, Tunus sınırı yakınında bulunuyor.