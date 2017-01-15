Bahreyn'de idam sonrası protestolar

Bahreyn'de Mart 2014'teki bombalı saldırıda üç güvenlik görevlisini öldürdükleri gerekçesiyle, haklarında idam kararı verilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

Bahreyn'nin delete bağlı haber ajansı BNA, verilen idam kararının üç Şii vatandaş hakkında kurşuna dizilerek infaz edildiğini duyurdu.

Bahreyn'deki temyiz mahkemesi, 9 OCak günü görülen duruşmada, üç kişi hakkında idam kararını onaylamıştı.

Bombalı saldırıyla ilgili davada yargılanan sanıklardan 7'si ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, idam cezası verilenlerin de aralarında olduğu 8 kişinin Bahreyn vatandaşlığından çıkarılması yönünde karar alınmıştı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, geçen yıl başkent Manama'nın batısındaki Ed-Diye bölgesinde, düzenlenen bombalı saldırıda biri Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen subay olmak üzere üç güvenlik görevlisinin öldüğünü açıklamıştı.

İdam cezalarının infaz edildiği haberinin duyurulması sonrası, Şiilerin yaşadığı köylerde protestolar başladı.

Göstericiler yolları kapatarak, lastik yakarken, "İdama hayır" sloganları attı.

AFP'nin haberine göre polis gösterilere biber gazı ile müdahale etti.

Bahreyn Demokrasi ve Haklar Enstitüsü'nün başkanı Sayed Ahmed El Vedai ise idamların uygulanmasını "Bahreyn tarihinde kara bir gün" olrak değerlendirirken, "Bahreyn hükümetinin işlediği en iğrenç suç. İktidardakilere lanet olsun" açıklamasını yaptı.

Washington merkezli Human Rights Defender örgütünden Brian Dooley ise ABD'nin 5. Donanma Üssü'nün bulunduğu Bahreyn üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısı yapıp, "Korkutucu boyutlardaki baskı, zten kırılgan olan bölgede yeni bir şiddet dalgasını tetikleyebilir" dedi.

Mart 2011'de Bahreyn'de başlayan protestolar sonrası Şii muhalefetin öncü grubu Vifak'ın birçok üyesi tutuklandı.

Vifak'ın lideri Ali Salman da 'halkı kin ve öfkeye teşvik etmek' sulamasıyla 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ardından Geçen yıl Temmuz ayında Vifak Partisi kendisini feshetti.