T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bahreyn'de gergin seçim

Bahreyn'de Şii muhalefetin boykot ettiği genel seçimler yapıldı. Güvenlik güçleri oy verme işlemini engelledikleri gerekçesiyle Şii göstericilere müdahale etti.

23 Kasım 2014 17:50


Bahreyn'de kayıtlı yaklaşık 350 bin seçmen 40 kişilik parlamento ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere dün sandık başına çağrılıydı. Seçime Şii muhalefetin boykotu damgasını vurdu. Seçim Komisyonu katılımı yüzde 51,5 olarak duyurdu. Bahreyn parlamentosu sadece krala danışmanlık hizmeti veriyor, iktidarı paylaşmıyor.

Önde gelen Şii muhalefet grubu El Vifak hükümeti halkı aldatmakla itham etti. Şiilere göre seçimlere katılım yüzde 30'la sınırlı kaldı.

İlk sonuçlara göre gereken oyları toplamayı yalnızca 6 milletvekili başardı. Geri kalan sandalyeler için haftaya ikinci tur seçimlere gidilecek.

Şii muhalefetin tepkisi

Siyasi örgütlenmeye izin verilmeyen Bahreyn'de El Vifak, seçimleri boykot çağrısında bulunmuştu. El Vifak'ın lideri Şeyh Ali Salman, halkın oylarıyla seçilmiş, bağımsız başbakan tarafından idare edilecek anayasal monarşiye geçilmesini talep etmişti. Şii lider, çağrılarına uyulmaması halinde gösterilerin tırmanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hükümet temsilcileri ise militan Şii grupları oy verme işlemlerini engellemekle suçladı. Güvenlik güçlerinin protestoculara göz yaşartıcı bombayla müdahale ettiği bildirildi.

Körfez ülkesi Bahreyn, nüfusunun çoğunluğu Şii olmasına rağmen yüzyıllardır Sünni hanedanlar tarafından idare ediliyor. Bahreyn, Arap Baharı'nın etkilediği ülkelerin arasında yer alıyor. 2011 yılında Kraliyet ailesi aleyhine düzenlenen gösteriler kanlı bir şekilde bastırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BahreynKomisyonu VifakBahreyn VifakVifakAli SalmanSünniArap BaharıKraliyetDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24