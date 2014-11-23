Bahreyn'de gergin seçim



Bahreyn'de kayıtlı yaklaşık 350 bin seçmen 40 kişilik parlamento ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere dün sandık başına çağrılıydı. Seçime Şii muhalefetin boykotu damgasını vurdu. Seçim Komisyonu katılımı yüzde 51,5 olarak duyurdu. Bahreyn parlamentosu sadece krala danışmanlık hizmeti veriyor, iktidarı paylaşmıyor.

Önde gelen Şii muhalefet grubu El Vifak hükümeti halkı aldatmakla itham etti. Şiilere göre seçimlere katılım yüzde 30'la sınırlı kaldı.

İlk sonuçlara göre gereken oyları toplamayı yalnızca 6 milletvekili başardı. Geri kalan sandalyeler için haftaya ikinci tur seçimlere gidilecek.

Şii muhalefetin tepkisi

Siyasi örgütlenmeye izin verilmeyen Bahreyn'de El Vifak, seçimleri boykot çağrısında bulunmuştu. El Vifak'ın lideri Şeyh Ali Salman, halkın oylarıyla seçilmiş, bağımsız başbakan tarafından idare edilecek anayasal monarşiye geçilmesini talep etmişti. Şii lider, çağrılarına uyulmaması halinde gösterilerin tırmanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hükümet temsilcileri ise militan Şii grupları oy verme işlemlerini engellemekle suçladı. Güvenlik güçlerinin protestoculara göz yaşartıcı bombayla müdahale ettiği bildirildi.

Körfez ülkesi Bahreyn, nüfusunun çoğunluğu Şii olmasına rağmen yüzyıllardır Sünni hanedanlar tarafından idare ediliyor. Bahreyn, Arap Baharı'nın etkilediği ülkelerin arasında yer alıyor. 2011 yılında Kraliyet ailesi aleyhine düzenlenen gösteriler kanlı bir şekilde bastırılmıştı.