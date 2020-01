Bahreyn ve Katar'dan Trabzon'a charter uçuşlar başlıyor

Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA)- ORTADOĞU ve Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz Bölgesi\'ne son yıllarda ilginin artması üzerine kış turizmi için harekete geçildi. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, 11 aylık dönemde kenti 2 milyon 160 bin turist ziyaret ettiğini belirterek, yeni yılla birlikte Bahreyn ve Katar’dan Trabzon Havalimanı’na karşılıklı charter seferlerinin başlayacağını açıkladı.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, çalışmaları ve turizm sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yeni sezonda ürün çeşitliliğini artırmak için çalıştıklarını ve memnuniyeti en üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ayvazoğlu şöyle konuştu:

\"Trabzon bu sene turizm acısından en iyi yıllarından birini geçirdi. Geçmiş yıllarda artarak devam eden turist sayımız bu sene de en üst noktaya ulaştı. Bizim esas amacımız turist sayısı ile memnuniyet oranını da artırmak. Amacımız şehrimize gelen insanların daha memnun bir şekilde buradan ayrılmasını sağlamak. Bu vesile ile gelecek yıllarda turist potansiyelini sürdürebildiğini sağlamaktır. Tüm idealimiz yüz de 100 memnuniyete ulaşmaktır. Bu turist sayısında yükselen rakamlar gün geçtikçe ilimizdeki turist memnuniyetinde de olumlu bir şekilde gözlenmektedir. Derdimiz ürün çeşitliliğini artırarak, ortalama 1-2 olan geceleme sayımızı 3-4 güne çıkarmaktır. Bunun için de yöremizde yoğun bir turizm hareketi devam ediyor.”

11 AYDA 2 MİLYON 160 BİN ZİYARETÇİYE ULAŞILDI

Trabzon\'un, bölgenin en önemli turizm merkezi olduğunu vurgulayan Ayvazoğlu, 2017 yılını turizm rakamları hakkında da bilgi verdi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Ayvazoğlu, şöyle konuştu:

\"Bu yılın 11 aylık döneminde ilimizi 1 milyon 700 bin yerli, 460 bin yabancı olmak üzere toplam 2 milyon 160 bin turist ziyaret etti. Geceleyen turist sayısı da 4 milyon civarına ulaşmış durmadadır. Şu ana kadar Trabzon\'a dış hatlardan gelen uçak sayısı 2 bin 687’dir. Bu muhteşem bir rakamdır. Bu da bizi ülkemizde 7 en çok dış ülkelerden uçak gelen havalimanı konumuna getirirmiş durumda.Trabzon\'da bu talep her geçen günde aramaktadır. Önümüzdeki yılda bu rakamların daha da artacağını ümit ediyorum. Bu rakamlarla Trabzon turizmde önemli bir noktaya gelmiş durumdadır.”

BAHREYN VE KATAR\'DAN DİREKT UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Son dönemlerde özellikle Körfez ülkelerinden bölgeye ilginin giderek artmasının ardından burada birçok ülkeye direkt uçuşların başlayacağını açıklayan Ayvazoğlu şöyle dedi:

“Trabzon Havalimanı ile birlikte yanı başımızda bulunan Ordu-Giresun ile yeni yapılacak olan Rize-Artvin ve Gümüşhane-Bayburt havalimanları ile şehrinizim ve bölgemizin ulaşılabilirliği aratacaktır. Artık destinasyon halinde Karadeniz\'i bir bütün olarak görmek durumundayız. Samsun\'dan Sarp\'a kadar Gümüşhane ve Bayburt ile birlikte bu yapıyı turizm acısından bir bütün olarak planlamak durumundayız. Trabzon\'da tarihten sahip olduğu bu birikimle bölgenin merkezi konumundadır. Bölgede Trabzon bilinirliği ve coğrafi olarak tam ortadan olması sebebiyle daha çok tercih ediliyor. Yurt dışından direk gelen uçaklarda burayı tercih ediyor. Bu sene yurt dışından 7 noktadan direk olarak şehrimize geliyordu. Bu seferlere bir tane daha uçuş noktamız daha ekleniyor. 8’inci noktamız Bahreyn oluyor. 27 Aralık’ta Bahreyn\'den direk uçuşlar başlayacak. Yine önümüzdeki yıl Katar\'dan da direk charter uçuş seferleri yapılacak. Bu direkt uçuşlar bölge turizmi acısından çok önemli.”

YATAK KAPASİTESİ ARTTI

Trabzon’da tesisler ve bu tesislerin yatak kapasitesinin de artığını kaydeden Ayvaoğlu şöyle dedi:

“Turizm işletme belgeli otel sayımız 55, yatak sayısı 6 bin 400’dür. Belediye belgeli 240 tesisin yatak sayısı 11 bin 250’dir. Gözde turizm bölgelerinden Uzungöl’deki konaklama tesislerinin sayısının 110 ve bu tesislerin yatak sayısı 5 bin\'i buldu. Şehrimizde 246 tane apart var. 10 tane de öğrenci yurdumuz yaz döneminde turizme hizmet veriyor. Toplamda Trabzon’da 661 tesis ve 31 bin 300 yatak sayısına ulaşıldı.”

TRABZON KÖRFEZ ÜLKELERİNİN İLK TERCİHİ

Bu arada yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, kendine has kültürel değerleriyle de dikkati çeken Trabzon, en çok körfez ülkeleri ve İranlı turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Eşsiz doğası ve tarihi dokusuyla birlikte ziyaretçilerine yöresel mutfağının yanı sıra denizi ile dağ ve yayla turizmine yönelik pek çok alternatif bulunan bölgede turistler en çok Uzungöl, Sera Gölü, Sümela Manastırı, Vazelon Manastırı, Ayasofya Camii, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, gibi tarihi mekânları ziyaret ediyor.

