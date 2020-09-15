Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşması öncesi Beyaz Saray önünde Netanyahu protestosu

ABD'nin başkenti Washington DC'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı bir grup, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında bugün Beyaz Saray’da imzalanacak normalleşme anlaşması öncesinde protesto gerçekleştirdi.

Başkent Washington DC'de Beyaz Saray önünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtları imza töreni öncesinde bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi. ABD'de yaşayan Netanyahu karşıtı grup, anlaşmayı desteklediklerini ancak anlaşmaya Netanyahu'nun imza atmasını istemediklerini ifade etti. Protestocular, anlaşmanın yolsuzluk soruşturması geçiren bir Başbakan tarafından imzalanacağını, bu nedenle İsrail'in demokratik statüsünü tehlikeye attığını belirtti. Protestocular, "Barışa evet", "Yolsuzluğa hayır" şeklinde slogan attı.