'Bahoz Erdal' ile 'Sofi Nurettin' kızağa çekildi'

KCK’nın yapılanmasında geçen hafta yaşanan değişiklikler örgütün Suriye kanadını sarstı. Bugüne kadar özellikle silahlı güçlerin başında olan ve bir çok eylemin talimatını veren iki isim, Dr.Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin ve ‘Sofi Nurettin’ kod adlı Nurettin Halef Al Muhammed pasif göreve çekildi, üstlerine daha ılımlı yapısıyla bilinen Murat Karayılan getirildi.

Akşam’da yer alan habere göre, Abdullah Öcalan'ın bizzat İmralı'dan gönderdiği mektuplarla şekillendirdiği yeni yapılanma, örgüt içi dengeleri sarstı. Bu değişiklik, Öcalan'ın sürecin sorunsuz yürümesi, başka bir deyişle yol kazası yaşanmaması için yaptığı bir önlem olarak görüldü.

Esad'ın okul arkadaşıydı

Karayılan'ın başına getirildiği HPG olarak tanımlanan güçlerin bugüne değin en önemli iki yöneticisi Suriyeli isimlerdi. Türk kamuoyunun da yakından tanıdığı Fehman Hüseyin, yıllarca bu gücün tek sorumlusu oldu. Hüseyin'in bir süre önce bu görevini devrettiği isim de yine bir Suriyeli olan Nurettin Halef Al Muhammed oldu. Silahlı militanların çok uzun yıllardır denetim ve yönetiminin bu iki Suriyeli PKK'lıya verilmesinin temel nedenlerinden biri örgütteki Suriyeli militan sayısının önemli ölçüde artmasıydı. İkinci neden ise özellikle Fehman Hüseyin2in Suriye'deki Beşşar Esad yönetimiyle yakın ilişkileri hatta, Esad'ın okul arkadaşı olmasıydı.

'Bahoz Erdal' 23 yıldır örgütte

Son değişiklikle perde arkasına çekilen, kimi çevrelere göre ise pasifize edilen bu iki Suriye'liden Fehman Hüseyin, 1969 yılında Suriye'de doğdu. Yaklaşık 23 yıldır örgüt içinde olan Hüseyin, Suriye'de tıp eğitimi aldığı sırada PKK'ya katıldı. Beşşar Esad ile sınıf arkadaşı olduğu belirtilen Hüseyin, örgüt içinde özellikle savaşçı tavrıyla hızla yükseldi. 1992'de Şırnak kırsalında Cudi bölge sorumluluğu yaptı. 2004 yılında ise HPG ana karargâh komutanlığına getirildi. 2009'a kadar örgütün bütün askerî faaliyetlerinin en üst düzeyde sorumluluğunu yaptı. Bu süre içinde çok sayıda askerin şehit düştüğü Dağlıca ve Aktütün Jandarma Karakolu baskınlarının yanı sıra birçok kanlı eylemin planlamasını yapıp talimatını veren isim olarak öne çıktı. 2009 yılında görevini bir başka Suriyeli Nurettin Sofi'ye devretti. Emniyet kaynaklarına göre Fehman Hüseyin de örgütün özel ordusu olarak nitelenen, intihar eylemleri ve suikastları gerçekleştirmek üzere eğitilen Kürdistan Özgürlük Şahinleri isimli birimin sorumluluğuna getirildi.

'Sofi Nurettin' Diyarbakır sorumlusuydu

PKK'nın yönetim kadrosundaki diğer önemli Suriyeli isim olan Nurettin Halef Al Muhammed ise örgüte 1990 yılında katıldı. Bölgede birçok silahlı eyleme katılan Sofi, Hakkâri-Yüksekova-Şemdinli kırsalında bölge sorumluluğu yaptı. 2003-2007 yılları arasında Diyarbakır kırsalında eyalet koordinatörlüğü yapan ‘Sofi Nurettin’ 2009 yılında örgütün silahlı kanadı olan HPG ana karargah komutanlığını Bahoz Erdal'dan devraldı.