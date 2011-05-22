Bahislere göre Ceylan birinci

T24 - 64. Cannes Film Festivali için oynanan bahislerde Altın Palmiye Ödülü için en fazla şans Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmine verildi.





Bahis sitelerindeki sonuçları toplayan İngiliz Independent gazetesinin oluşturduğu listeye göre Bir Zamanlar Anadolu’da 4’e 5 oranı ile birinci sırada. Michael Hazanavicius’un “The Artist” filmi 4’e 11 ile ikinci sırada yer alırken bu iki filmi 1’e 4 ile Aki Kaurismäki’nin “Le Havre” ve Terrence Malick’in “Tree of Life” filmleri takip ediyor. Cannes’da “Hitler’i anlıyorum” sözleri üzerine kriz yaratan Lars von Trier’in “Melancholia” filmi ise 1’e 5 ile beşinci sırada.