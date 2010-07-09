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Yaşam

Bahisçilerin gözü Paul'de

Almanya'nın Oberhausen kentindeki “Sea Life” akvaryum tesislerinin en ünlü sakini bir ahtapot oldu.

09 Temmuz 2010 03:00

T24 - Almanya’daki bir akvaryumda yaşayan ve Alman Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nda alacağı tüm sonuçları önceden tahmin eden ahtapot, herkesin dilinde dolaşmaya devam ediyor.

Almanya'nın  Oberhausen kentindeki “Sea Life” akvaryum tesislerinin en ünlü sakini bir ahtapot oldu. “Paul” adı verilen ve Dünya Kupası’ndaki maçların sonuçlarını doğru tahmin etmesi ile ünlenen ahtapot, futbol camiasını meşgul etmeye devam ediyor. Son kehanetinde Almanya ile İspanya arasında oynanan yarı final maçını İspanyolların kazanacağını bilen Paul, dünya çapında sansasyon yaptı.

Yalnızca Almanya’nın karşılaşmaları için tahminde bulunan ve bunu içi midye ile doldurulan iki kaptan birini seçerek gerçekleştiren ahtapot, Arjantinlilerin ise hedefi haline geldi. Çeyrek finalde Almanya’nın, Arjantin’i yeneceğini bilen ahtapot, hem de 4-0 gibi farklı bir skorla haklı çıkınca Arjantinliler’den “Seni yiyeceğiz” şeklinde ölüm tehditleri aldı.


Siyasete karışmıyor

Ziyaretçilerin gözdesi durumundaki Paul’ün, Dünya Kupası’ndaki Almanya- Uruguay üçüncülük maçı öncesinde yeni bir kehanette bulunacağı açıklandı. Buna karşılık şu ana kadar siyasi tahminlere girmekten kaçınan ve futbolda Almanya’nın maçları dışında tahmin yapmayan Paul’ün, Hollanda-İspanya finali için öngörüde bulunup bulunmayacağı belirsiz. Ahtapot Paul’ün, Dünya Kupası’nın ardından kehanetlerine bir süre ara vererek dinleneceği, ardından gelecek yeni teklifleri değerlendireceği de gelen bilgiler arasında.


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