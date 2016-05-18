Bahis tutkunu adam göğüslerine silikon taktırdı!

55 yaşındaki Brian Zembic sihirbaz ve aynı zamanda bir bahis tutkunu. Zembick'in 20 yıl önce girdiği bahis ise geçtiğimiz günlerde ABD televizyonlarında yayınlanan reality şov programı Botched'a konu oldu.

Zembic, arkadaşıyla girdiği bahis sonucunda göğüslerine silikon taktırdı ve bir kadın memesine sahip oldu.

85 beden göğüslere sahip olan adam 20 yıl önce arkadaşıyla iddiaya girmişti. İddiaya göre silikonları 1 yıl boyunca taşırsa 100 bin dolar kazanacaktı.

posta.com.tr'nin haberine göre, kendisine bulduğu plastik cerrah ise kendisi gibi bir bahis tutkunu çıktı. "Bana meme yapabilir misin?" diye sorduğu doktor "Bahis için değil mi?" diye yanıt verdi. Daha sonra doktorla bir kumar oynayan Zembic, oyunu kazanınca ameliyatını bedavaya getirdi.

Arkadaşına silikonlarını göstermeye gittiğinde ise 10 dakika boyunca gülen arkadaşı "Bu hayatımda kaybettiğim en iyi bahisti." dedi.



1 yılın sonunda 100 bin doları kazanan Zembic ise göğüslerini çok sevdiği için silikonlarını çıkarttırmadı. 55 yaşına kadar böyle yaşayan adam konuk olduğu televizyon programında hikayesini anlattıktan sonra plastik cerrahlar tarafından ameliyat edildi ve silikonlarından kurtuldu.