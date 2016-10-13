Bahis oynayan Hırvat yıldıza iki maç ceza

Hırvat golcü Ivica Olic'in Bundesliga 2. Lig maçlarına bahis oynadığı ortaya çıkarken Olic'in forma giydiği 1860 Münih maçlarına ise bahis yapmadığı saptandı.

Bahis oynadığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan Olic, "Büyük bir hata yaptım. Arkadaşlarımla birlikte benim kredi kartımdan bahis oynadık. Büyük paralar ile oynamadık. Sadece eğlence amaçlı oynadık ancak çok özür dilerim." şeklinde açıklama yaptı.



Almanya'daki futbol kariyerine Hertha Berlin'de bağlayan 37 yaşındaki Hırvat forvet, Hamburg, Bayern Münih, Wolfsburg gibi Alman kulüplerinde forma giydi. Son olarak sezon başında 1860 Münih ile anlaşan Olic, 8 karşılaşmada gol kaydedemedi.