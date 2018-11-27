Bahis ihalesine tek şirket girdi

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından \"Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması\" ihalesinde ilk oturum gerçekleşti.

Bahis oyunlarının elektronik ortamlarda oynatılması için açtığı ihaleye tek firma katıldı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı binasında yapılan ihalenin ilk oturumundaki ihaleye sadece mevcut firma İnteltek teklif verdi.

Ahmet Can Acaroğlu başkanlığındaki komisyon, İnteltek firmasının verdiği teklifin uygunluğunu inceledi. Komisyon, evrakın kabul edilmesinin ardından mali zarfları teslim aldı. Komisyon, yapılacak detaylı inceleme sonunda ihalenin ikinci oturumun tarihini belirleyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İhaleye katılanlar ve detaylar

(FOTOĞRAFLI)