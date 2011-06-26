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Yaşam

Bahçıvan borcu yüzünden evine haciz geldi

Bahçıvanına olan 642 bin liralık borcunu ödeyemeyen eski tenisçi Boris Becker'in 40 milyon liralık evine haciz geldi.

26 Haziran 2011 03:00

T24 - Bahçıvanına olan 642 bin liralık borcunu ödeyemeyen eski tenisçi Boris Becker'in 40 milyon liralık evine haciz geldi.

Ünlü tenisçi Boris Becker’in 40 milyon lira değerindeki evine bahçıvanına olan 642 bin liralık borç yüzünden haciz geldi.

Millyet gazetesi’nin haberine göre, Boris Becker 2007 yılından beri satmaya çalıştığı malikaneyi elinden çıkaramayınca, bahçıvanına olan borcu yüzünden evinden oldu.

Avukatları da durumu doğrularken, Boris’in aylık gideri bir hayli fazla olan evini emlakçılar aracılığıyla satmaya çalıştığını, borçlarını da bu şekilde ödemeyi planladığı ifade edildi.

Dört çocuk babası Becker, İspanya'nın Mallarco kentindeki lüks malikanesini 1997 yılında almıştı.

300 dönüm üzerine kurulu villa, portakal bahçeleri, havuz misafir evi, basketbol sahası ve tenis kortuna sahip.



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