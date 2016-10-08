"Bahçeye çöp atma" tartışması; komşusunun alnına şiş sapladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bahçeye çöp atan komşusunu uyaran Selçuk Karabıyık, komşusunun saldırısına uğradı. Komşusunun alnına şişi saplaması sonucu yaralanan Selçuk Karabıyık'a 112 Acil ekibi müdahalede bulundu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi Demirkol Sokak'ta oturan Selçuk Karabıyık, apartmana yeni taşınan komşusunun bahçeye çöp atması üzerine uyardı.

Selçuk Karabıyık ile A.K. arasında tartışma çıktı. A.K. evden aldığı bıçakla Selçuk Karabıyık'ın üzerine yürüdü. Araya giren komşuları A.K.'nin elinden bıçağı aldı. A.K. bu sefer eline geçirdiği şiş ile saldırdı. Selçuk Karabıyık şişin alnına batması sonucu yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi Selçuk Karabıyık'a ambulansta müdahalede bulundu.

Polis, olayın ardından kaçan A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.