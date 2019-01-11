T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçesine kardan otomobil yaptı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Develi ilçesinde çiftçi Hayrettin Aksu, evinin bahçesinde kardan otomobil yaptı

11 Ocak 2019 18:53

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Develi ilçesinde çiftçi Hayrettin Aksu, evinin bahçesinde kardan otomobil yaptı.
Develi\'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçede 40 santimetreyi geçti. Derebaşı Mahallesi\'nde yaşayan çiftçi Hayrettin Aksu, evinin bahçesinde kardan otomobil yaptı. Aksu\'nun, yaklaşık 2 saat süren çalışma ile yaptığı otomobil, görenlerin ilgisini çekti. Aksu, \"Yağan kar sonrası kardan araba yapmayı düşündüm. Biraz karla eğleneyim istedim. Malum kış şartları olduğu için zaten şu an bir iş yapamıyoruz. Kardan yaptığım araç görenlerin de ilgisini çekti. Gelip fotoğraf çektirenler bile oluyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ DHA KAYSERİ DeveliHayrettin AksuDeveliKarDerebaşı MahallesiAksuAksu"YağanBirazMalumKardanGelipFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24