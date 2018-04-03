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Bahçesine giren Kangal köpeği av tüfeğiyle vurdu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da sahibinin elinden kaçan 2 yaşındaki 'Aslan' isimli Kangal cinsi köpek, girdiği bahçenin sahibi tarafından av tüfeğiyle vuruldu

03 Nisan 2018 15:40

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sahibinin elinden kaçan 2 yaşındaki \'Aslan\' isimli Kangal cinsi köpek, girdiği bahçenin sahibi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yaralı köpek tedaviye alındı.
Olay, geçen cuma günü merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi Baraj Caddesi\'nde meydana geldi. Ali Döğer, 4 aylıkken alıp beslediği \'Aslan\' isimli köpeği, zinciriyle gezdirdiği sırada elinden kaçıp komşuları Ali Y.\'nin bahçesine girdi. Köpeğin saldırmasından korkan Ali Y., av tüfeğiyle 7 el ateş açtı. Yaralanan köpek, sahibi tarafından Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ali Döğer, olayın ardından polis merkezine giderek komşusu hakkında şikayette bulundu. Polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Ali Y. hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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