Bahçeşehir gölet projesinde evler 1,7 milyondan satışa çıkarıldı

Bahçeşehir’in nadir yeşil alanlarından olan gölet alanında yapılacak olan ve bölge halkı tarafından protestolara neden olan projenin detayları belli oldu. ‘Bahçeşehir Park’ adıyla satışa çıkarılacak proje kapsamında bölgeye, 100’den fazla dükkân ile yaklaşık 130 ev yapılacak.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre; gölet alanı ihalesini kazanan Atmaca Grup, bölgeye dükkân, 2 yıl önce aldığı yan parsele ise konut yapıyor. İki ayrı projeyi ‘Bahçeşehir Park’ adıyla tek bir proje olarak pazarlayan şirket, gölete komşu evleri 1.7 milyondan, göletteki dükkânları ise metrekaresi 30 bin liradan satıyor.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, gölet alanının ihaleye açıldığı dönem, internet sitesinden yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek proje ile gölet alanının 5 katı büyüklüğe ulaşacağını iddia etmiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Bahçeşehir’in artan nüfusunun yeşil ve rekreasyon alanı ihtiyacından doğan talebi, Bahçeşehirlilerin isteği doğrultusunda karşılamak istiyoruz. Bu amaçla sadece ve sadece Bahçeşehirlilere hizmet düşüncesiyle kollarımızı sıvadık. Bu anlamda Bahçeşehir’deki aktif yeşil alan iki katına çıkacak ve rekreasyon alanları genişleyerek vatandaşımızın kullanımına sunulacaktır."

Başakşehir Gölet Platformu, Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan gölet ihalesine iptal davası açmaya hazırlanıyor.

Nisan ayında Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir’de gölet alanını ihale ile yapılaşmaya açmıştı. Belediye “Göleti büyütüyoruz, genişleyen alana da dükkanlar yapılmasına izin veriyoruz” demişti. Bölge halkı ise gölette yapılaşmaya karşı çıkarak, protesto gösterileri düzenlemişti.

Gölet ihalesini 103 milyon lira bedelle alan Atmaca Grup’un hemen yan parselde bir arsası daha var. Şirket yaklaşık 2 yıl önce bu arsayı Mesa-Nurol’dan satın aldı. Şimdilerde bu arsada konut projesi için inşaat çalışmaları sürüyor. Atmaca Grup, konut projesi ile göletteki dükkanları birlikte pazarlıyor.

Dükkanların en düşük metrekare fiyatı 30 bin

‘Bahçeşehir Park’ projesinin satış ofisinde ön satışlar başladı. Atmaca Grup’un konut projesinde 2 tane 11 katlı konut projesi ile bir tane az katlı konut bloğu yer alacak. Konut bloklarının altında da ticari üniteler yer alacak. 2016’da tamamlanması hedeflenen projede lüks ve büyük evler yapılması öngörülüyor. Satış ofisinden verilen bilgiye göre 4+1 evlerin fiyatı 1 milyon 700 bin liradan başlıyor. Gölet alandaki dükkanların metrekaresi ise 30 bin liradan başlıyor. Proje satış görevlileri gölette yer alacak dükkanlar için resmi satış başlamadığını, ancak yoğun talep olduğunu belirtiyor.

Atmaca Grup, göletin genişleyen bölümünde dükkânlar yaparken, hemen komşu parselinde de ev inşa ediyor. Şirket gölet alanındaki dükkânları satarken, konutların alt katlarında yer alan ticari birimleri kiralamayı planlıyor.

'2 ayrı proje yapıyoruz'

Atmaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, iddialara şöyle yanıt veriyor: “2 ayrı proje yapıyoruz ama komşu parseller de yer alıyor. Aynı ofiste, aynı ekip satış sürecini yönetiyor. Zaten gölete komşu arsamız var, rekabet ortamı olmasın diye belediyenin ihalesine girdik. Dükkanlar için henüz ruhsat alınmadı. Uluslararası bir yarışma ile proje seçilecekti ve bunda son aşamaya geldik. Şuan 2 projemizde talepleri topluyoruz.”

Atmaca Grup için inşaat yeni bir iş kolu. Şirketin esas faaliyet alanı elektronik ve elektrikli ev aletleri alanında yoğunlaşıyor. Sunny markası ile tanınan Atmaca bu alanda 1979’dan beri faaliyet gösteriyor.

Gölette ne olmuştu?

Bahçeşehir’de gölet çevresini yapılaşmaya açan arsa satışı ihalesi 9 Nisan’da Resmi Gazete’de ilanla duyuruldu. Başakşehir Belediyesi açıklamasında 607 ada 2,5,6,7,8,9 ve 10 sayılı parsellerin hasılat paylaşım modeliyle satışa çıkardığını duyurdu. 24 Nisan’da yapılan ihalesi 103 milyon TL teklifle Atmaca Grup kazandı. 11 bin metrekare inşaat yapma izni olan firma 6 metreyi geçmeyen dükkanlar yapacak. Şirket 103 milyon dışında parkın genişletilmesi maliyetini de üstlenerek yapılacak dükkanların sahibi olacak.