Bahçeşehir Üniversitesi'nden 'kadına yönelik şiddete son' projesi





T24- Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Alman ve Amerikalı uzmanlarla Türkiye'de kadına yönelik şiddeti değerlendirecek önlemeye yönelik proje başlattı. 10 ilde şiddet mağdurlarına eğitim vermeyi öngören proje, web sitesi aracılığıyla da Türkiye’de şiddet gören kadınlara ulaşacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Max Planck Research Group'la işbirliği ile yaptığı projede kadınlara ulaşıldıktan sonra da hukuki destek sağlanacak.



Amerika Birleşik Devletleri'nde kadına yönelik şiddetin hastalık sayıldığını belirten projenin uzmanlarından John Marshall Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Mike Mears, Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki projeyle toplumda bilinç yaratılacağını söyledi.



Bahçeşehir Üniversite'sinin basın açıklaması şöyle:



"Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Max Planck Research Group’ta yer alan Alman uzmanlar ve Amerikalı uzmanların katılımıyla kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında Türk, Amerikalı ve Alman akademisyen ve hukukçular Türkiye’de son günlerde giderek artan şiddetin genel nedenlerini araştıracak ve bunun aile içi çocuk ve kadına yönelik olanlarına öncelik taşıyacak.



Projenin ilk ayağında hedef, Amerikalı bir uzman önderliğinde ileride Türkiye’nin değişik yerlerinde aile içi şiddet konusunda seminerler düzenleyecek olan Türk uzmanlar yetiştirilmesi. Bu amaçla avukat ve sosyal alanda uzman kişiler arasından seçilecek 30 kişilik bir eğitici grup oluşturulacak.

Bu eğiticiler ülkenin 10 farklı ilinde şiddet mağdurları ve olası faillerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapacaklar.



Projenin bir diğer ayağında ise hazırlanacak web sitesi aracılığıyla Türkiye’de şiddet gören kadınlara ulaşılacak ve hukuki destek almaları sağlanacak.



Projenin desteklenmesi için Amerikan Barolar Birliği’ne başvuruldu ve pnşarın da desteği alındı. Türk Ceza Hukuku’nun önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Feridun Feridun Yenisey ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu’nun önderliğinde yürütülecek projeye ilişkin görüşleri aşağıda bulabilirsiniz.





Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu – Bahçeşehir Üniversitesi





Bahçeşehir Üniversitesi olarak aile içi şiddeti masaya yatıracağız. Üniversitelerin bilgi birikimlerini bir platformda toplayacağız. Klinik eğitimler vereceğiz. Aile içi şiddet konulu sertifika programları da programımızın içerisinde yer alıyor. Şiddet mağdurlarına haklarını hatırlatmak amacımız. Şiddet mağdurlarını ekonomik açıdan ve manen korumak istiyoruz.





Prof. Dr. Feridun Yenisey – Bahçeşehir Üniversitesi





Toplumda üniversitelerin bazı amaçları vardır. Her ne kadar bunun başında öğrenci yetiştirmek gelse de bir de bilimsel çalışmalarla topluma katkı sağlamak da temel amaçlarımızdandır. Bu projede amacımız kadına karşı şiddetin önlenmesidir. Bu görev asli olarak devletindir. Mukayeseli hukukta gerek tüm insanların korunması esastır. Amerikalı uzmanlarla mağdurların korunması kapsamında farklı illere gidip eğitimler vereceğiz.





Prof . Dr. Nilüfer Narlı – Bahçeşehir Üniversitesi





Zihniyet üzerinde durmak gerekiyor. Kadına karşı şiddet yaygın, sadece aile içi şiddet yok, sokakta da kadınlara maalesef şiddet uygulanıyor. Kentleşme ile beraber kadınlar daha rahat davranmaya başlasa da sokakta rahat değilller. Bir network kuralım ve tacize uğrayan kadınların, şiddete uğrayan kadınların hikayelerini toplayalım. “Erkek egemen zihniyet” yok olmalı. Bilinç yaratmalıyız. Kadınlar korktuğu için şiddete olur diyemiyor.





Prof. Mike Mears - John Marshall Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı





ABD’de kadına karşı kötü muamelenin bir hastalık olduğunu kabul ettik. Üniversitelerde kadınlara karşı eşit davranılması konusunda dersler okutuldu. ABD üniversiteleri toplumda bilinç yaratmaya çalışıyor. Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki bu proje yalnızca Türkiye ve ABD’yi değil tüm dünyayı ilgilendirmektedir.