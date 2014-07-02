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Yaşam

Bahçeşehir Üniversitesi'nde 42 akademisyen işten çıkarıldı

Bahçeşehir Üniversitesi'nde aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 42 akademisyenin sözleşmesi yenilenmeyerek işlerine son verildi

02 Temmuz 2014 21:03

Bahçeşehir Üniversitesi’nde sözleşmesi sona eren aralarında çok sayıda profesör ve doçentin de bulunduğu 42 akademisyenin görevine son verildi.

Ekin Karaca'nın Bianet'te yer alan haberine göre, üniversite çalışanlarından edindiğimiz bilgilere göre mühendislik fakültesinden dört, iletişim fakültesinden iki, fen-edebiyat fakültesinden iki kişi olmak üzere birçok bölüm başkanının ismi de işten çıkarılanlar arasında geçiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Polat normal bir süreç işlediğini savunarak,  "Sözleşmesi sona eren 42 öğretim üyesinin sözleşmesi yenilenmedi ve üniversite ile ilişiği kesildi. Bu akademisyenlerin yerine yeni 150 öğretim üyesi aldık. Bu doğal bir iş yenileme sürecidir" dedi.

 

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