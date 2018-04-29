Bahçeşehir Üniversitesi Yelken Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Yelken Kulübü\'nün öğrencilerinden oluşan Yelken Takımı (BAU Sailing Team), 100\'ün üzerinde üniversitenin katıldığı Fransa\'daki EDHEC Yelken Yarışları\'nda Avrupa şampiyonu oldu.

Her yıl Fransa’da, farklı ülkelerden üniversite yelken takımlarının katılımıyla gerçekleşen Course Croisiere EDHEC Yelken Yarışları bu yıl 50. yaşını kutladı. 25’i aşkın ülkeden 100’den fazla üniversite yelken takımı Fransa’nın kuzeyinde bulunan Brest kentinde bir hafta boyunca süren bir yelken mücadelesine tanık oldu. Soğuk rüzgarlar ve zorlu gelgit akıntılarının yoğun olduğu bir coğrafyada gerçekleşen bir haftalık yelken mücadelesinde farklı ülkelerden gelen en iyi üniversiteli yelkenciler şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiler. BAU Sailing Team, yarıştığı J80 sınıfında, eleme yarışlarını geçerek finale katılmaya hak kazandı. Ardından Longtze tip teknelerle gerçekleştirilen final mücadelesinde aldığı puanlarla EDHEC’in 50.Yıl Şampiyonu olarak adını yazdırdı.

Şampiyonluk kupasını hem Türk Bayrağı hem de BAU Bayrağı ile birlikte kaldırmanın gururunu yaşayan BAU Sailing Team, uluslararası platformlarda daha büyük başarılar elde etmek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceğini açıkladı.

(FOTOĞRAF)