Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü açıldı

Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO/ TRABZON,(DHA) - TÜRKİYE\'nin öncü eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü düzenlenen törenle açıldı.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen ve Teknoloji Lisesi kademeleriyle, 2017–2018 eğitim öğretim yılına hazır olan Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü için açılış töreni düzenlendi. Kireçhane Mahallesi, Güzeltepe Küme Evleri\'nde, 11 bin metrekarelik alanda kurulan Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü’nün açılış törenine Bahçeşehir Koleji Kurucusu Enver Yücel, Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ, Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, Bahçeşehir Koleji Dragos Kampüsü Okul Müdürü Ayşenur Blgicioğlu, Kurumsal Medya İletişim Yöneticisi Pelin Aydar, Bahçeşehir Trabzon Fen ve Teknolojileri Kurucu Okul Müdürü Aziz Sonkaya, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, çok sayıda eğitimci, veli ve öğrenci katıldı.

\'GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ\'

Açılış töreninde konuşan kurucu Okul Müdürü Aziz Sonkaya Türkiye\'de kaliteli eğitimde öncü olduklarını belirterek \"Çocuklarımızın gelecekte söz sahibi bireyler olması için Bahçeşehir Koleji\'nde geleceğin eğitimini bugün uyguluyoruz. Eğitimin öncüsü olma misyonumuzla yabancı dil eğitimi, STEM, Robotik ve Kodlama eğitimini çocuklarımızla buluşturuyoruz” dedi.

\'TRABZON EĞİTİM MERKEZİDİR\'

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar da böyle bir eğitim kurumunu kente kazandırdıkları için Bahçeşehir Koleji ailesine teşekkür etti. Sanat, turizm ve spor kenti Trabzon\'un eğitim kenti de olduğunu kaydeden Günnar \"Bahçeşehir ailesine bu anlamlı yatırımları için şükranlarımı sunuyorum. Trabzon bir sağlık merkezidir, bir spor merkezidir, bir turizm merkezdir. Yüzyıllardır Trabzon Türkiye\'nin önemli bir merkezinden bir tanesidir. Trabzon’un aynı zamanda eğitim merkezi olduğunu da biliyor ve bunu katlayarak yükseltmek için de gayret ediyoruz. Trabzon’a KTÜ ve Avrasya’dan sonra 3\'üncü üniversiteyi de kazandırmak istiyoruz. En yakın zamanda kazandırmış olacağız\" diye konuştu.

\'50 YILDIR TÜRK EĞİTİMİNE HİZMET VERİYORUZ\'

Bahçeşehir Koleji Kurucusu Enver Yücel ise Bahçeşehir eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerinin yurt dışında birçok seçkin üniversitece kabul gördüğünü vurgulayarak şunları söyledi: \"Dünyanın her okullarını biliyorum. Ama Bahçeşehir\'in Trabzon kampüsü projesi büyük bir heyecan duyduğum projedir burası. Aynı zamanda kolejin yanı sıra Fen ve Teknoloji lisesini de açıyoruz. Fen ve Teknoloji liselerimiz kurulalı 11 yıl oldu. Benim en büyük projem ve hayalim Bahçeşehir Fen ve Teknoloji lisesidir. Şu anda mezun vermeye başladı. Hatta üniversitelerden de mezun oldular. Öğrencilerimiz dünyanı güçlü eğitim kurumlarından kabul alıyorlar. Hem de burslu gidiyorlar. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bu yıl 50\'nci yılını kutlayacak. 50 yıldır Türk eğitimine hizmet veriyoruz.\"

\'AVRUPA’NIN EN BÜYÜK EĞİTİM GURUBUYUZ\'

Üniversitelerinin Türkiye\'nin sayılı üniversitelerinden biri olduğunu kaydeden Yücel şöyle devam etti:

\"Şu anda Türkiye’nin her bölgesinde 150 bine yakın öğrenciye hizmet veriyoruz. Üniversitemiz Türkiye’nin artık sayılı üniversitelerinden birisi oldu. Bahçeşehir Üniversitesi 30 bin öğrenci, bin 200 tane akademisyeniyle Türk eğitimine hizmet verecek. Avrupa’nın en büyük eğitim grubuyuz. Sadece Türkiye\'deki yatırımlarla yetinmedik, yetinemeyiz de. Mazimize baktığımızda bu topraklarda eğitim ve öğretim adına çok iyi işler yapıldı. Yaptığımız bu eğitim-öğretim faaliyetini bütün dünyaya açalım istedik. ABD\'de Washington\'a en yakın üniversite bizim üniversitedir. Berlin’de Almanya\'da bir üniversitemiz, Batum’da bir Tıp Üniversitemiz ve bu sene eğitim-öğretime başlayacak Kıbrıs’taki üniversitemiz; yine Toronta\'da ve Kanada’da okullarımız, diğer bölgelerde merkezlerimiz dünyanın 25 noktasında eğitim-öğretim kurumlarıyla hizmete başlıyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah İngiltere’de de bir lise bünyemize katarak faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Türkiye\'nin hizmetindeyiz. 50 yıldır çalışıyoruz. 50 yılda çok şeyler değişti. Neler olamadı ki, darbeler, devrimler. Bu değişime karşı bizde bir şey değişmedi. Değişmeyen şey 50 yıl önce nerdeyse, nasıl duruyorsa bugün de öyle duruyoruz. Hedefimiz muasır medeniyetler seviyesidir. Cumhuriyetimizin kurucusunun hedef gösterdiği yolda 50 yıldır gayret gösteriyoruz.\"

\'EĞİTİM DÜNYANIN EN BÜYÜK SORUNU\'

Eğitimsiz kalkınmanın mümkün olmadığını ve eğitime daha büyük yatırımların yapılması gerektiğinin altını çizen Yücel, \"Gün oldu başka başka konular oldu 15 Temmuz’da nelerin yaşandığını İstanbullu olarak biz daha iyi biliyoruz. 10 bin öğretmenimizin içinde çok şükür içlerinde 1 tane bile fire yok. Yok, olamaz da, olmayacak da. Bundan sonra bir 50 yıl daha gitsek olmayacak. Türkiye hak ettiği yerde olacaktır. Eğitim geleceğe yatırımdır. Eğitimsiz hiç bir toplumun kalkındığı söylenemez, gösterilemez. Bütün ülkelere bakın Japonya, Almanya’ya bakın temelinde kalkınmanın iyi ve kaliteli bir eğitim vardır. İyi ve zengin bir Türkiye istiyorsak iyi ve düzgün bir eğitim yapmamız lazım. 4\'üncü sanayi devrimini yakalamalıyız. Tek çözüm: iyi eğitim\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü’nün açılışını yaptı. Davetli ve konuklar daha sonra okuldaki sınıf, laboratuar ve çalışma alanlarını da inceledi.

ÜST DÜZEY SOSYAL AKTİVİTE ALANLARI

Türkiye’nin önemli eğitim markalarından biri olan, eğitimde dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen ve yeni eğitim-öğretim döneminde kapılarını öğrencilerine açacak olan Bahçeşehir Koleji, kentte 4 ay gibi kısa sürede yapımı tamamlanan 52 derslikli kampüsünde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen ve Fen Teknolojileri gibi birimler yer alacak. Akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal hayatlarının gelişmesi için de fiziksel alt yapılar sunan Trabzon Fen ve Teknoloji Lisesi\'nde eğitim-öğretim gören öğrenciler çok amaçlı spor salonu, masa tenisi, havuz, kort ve konferans salonu gibi aktivite alanlarından da faydalanabilecek. Türkiye genelinde 48 ilde 101 kampüsü olan ve güçlenerek büyümeyi hedefleyen Bahçeşehir Koleji\'nin tüm kampüslerinde disiplinler arasında ilişki kurarak öğrenmenin bütüncül bir yaklaşımı ile teorik olan bilgileri pratikte bir ürüne dönüştürmeyi amaçlayan STEM+A eğitim modeliyle de öğrencilerini, geleceğin sanayi devrimi olarak anılan Endüstri Devrimi 4.0\'a da hazırlayacak.

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