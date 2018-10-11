Bahçeşehir Koleji, Galatasaray maçı öncesi basınla bir araya geldi

Colom: \"Galatasaray iyi bir takım\"

Preldzic: \"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız\"

Özdemir: \"İyi bir takım olduk\"

Olgucan KALKAN-Fatih UZUNER / İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Ligi\'ne Afyon Belediyespor galibiyetiyle başlayan Bahçeşehir Koleji, sezonun 2\'nci hafta mücadelesinde karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bahçeşehir Koleji, sonrasında sarı kırmızılı ekiple yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bahçeşehir Koleji\'ni gerçekten istenildiğine inandığı için kabul ettiğini belirtirken Quino Colom, \"Bahçehir Koleji\'ni seçtim. Çünkü projenin büyüklüğünü gördüm. Bunu beni heyecanlandırdı. Gerçekten beni çok istediklerini de hissettim. O yüzden burayı seçtim\" açıklamasını yaptı.

COLOM: \"GALATASARAY İYİ BİR TAKIM\"

Colom, Galatasaray maçının çok çekişmeli geçeceğine vurgu yaparken, \"Çok zor bir maç olacak. Galatasaray iyi bir takım. Son iki maçtır kaybediyorlar. Maça çok ciddi gelecekler. Çok zor geçecektir. Bu hafta iyi çalıştık. Elimizden geleninin en iyisini yapmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

PRELDZİC: \"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ\"

Galatasaray için bu maçın çok kritik olduğunu dile getiren Preldzic, \"Son iki maçtır kaybediyorlar. Kazanmak isteyeceklerdir. Biz iyi bir haftadır iyi hazırlanıyoruz. Bu takım için en iyisini yapacağım. Yeni kurulmuş bir takımız. Yeni oyuncularımız var. Ben ve takım arkadaşlarımız elimizden gelenin en iyisini yapıp, bu takımı en yukarılara taşımak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR: \"İYİ BİR TAKIM OLDUK\"

Hadi Özdemir, ligin zorlu geçeceğini söyleyerek, \"İyi bir takım olduk. Galatasaray çok güçlü bir takım. Zor bir maça olacak. İnşallah kazanacağız\" açıklamasını yaptı.

Öte yandan antrenman öncesinde Hadi Özdemir\'in doğum günü kutlandı ve pasta kesildi.

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