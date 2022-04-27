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Spor

Bahçeşehir Koleji FIBA Europe Cup şampiyonu!

5 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Bahçeşehir Koleji, Europe Cup'ı kazanarak Türkiye'ye 11. Avrupa kupasını getirdi

27 Nisan 2022 22:00

Eşleşmenin ilk maçını da deplasmanda 72-69 kazanan kırmızı-lacivertliler, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

13 bin 500 kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka tamamı dolu tribünler önünde oynandı.

Karşılaşmaya konuk ekip 5-0'lık seriyle başladı. Jones ve Smith önderliğinde bulduğu sayılarla üstünlüğü ele alan Bahçeşehir Koleji, 8. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 26-11. İlk periyodu Bahçeşehir Koleji 30-16 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan misafir takım, ilk 6 dakikada Bahçeşehir Koleji'ne sayı şansı tanımadı. Rossi'nin 14. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı tek hanelere çeken (30-22) Unahotels Reggio Emilia, 17. dakikada Johnson'un basketiyle seriyi 15-0'a getirdi ve öne geçti: 30-31. İkinci periyottaki ilk sayısını 17. dakikada teknik faulden Kartal Özmızrak ile bulan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 43-37 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, Hall'un 21. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 47-37. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 64-56 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, parkeden 90-74 galip ayrıldı.

Kırmızı-lacivertlilerde 17 sayı kaydeden Jamar Smith takımı adına galibiyette önemli rol oynadı.

Türkiye'nin Avrupa'daki 11. zaferi

5 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Bahçeşehir Koleji, Europe Cup'ı kazanarak Türkiye'ye 11. Avrupa kupasını getirdi.

Bu sevinci ilk yaşayan Efes'ti. Lacivert beyazlılar 1996'da Koraç Kupası'nı kazandı.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes EuroLeague'de, Beşiktaş EuroChallenge'da, Galatasaray ve Darüşşafaka EuroCup'ta, kadınlarda Galatasaray 2 kez Europe Cup'ta, bir kez de EuroLeague'de, Yakın Doğu Üniversitesi de EuroCup'ta şampiyon olmuştu.

 

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