Bahçeşehir Koleji 2. STEM- Sanat Bienali 'Joy Of Life' temasıyla sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL, (DHA)-BAHÇEŞEHİR Koleji 2. STEM – Sanat Bienali 25- 29 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Deniz Müzesi’nde gerçekleşecek. Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile ulusal ve uluslararası katılımcıların eserleri \'Joy Of Life\' (Yaşam Sevinci) temasıyla sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı ilk eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji tarafından ilki 2016 yılında gerçekleştirilen STEM – Sanat Bienali’nin ikincisinde, Bahçeşehir Kolejinin Türkiye genelindeki kampüslerinden ortaokul ve lise öğrencileri ile ulusal ve uluslararası katılımcılar, farklı disiplinleri kullanarak ürettikleri sanat eserlerini sergileyecek.

Dünya çocuklarının çağdaş sanatın içinde yer alabilmeleri, farklı materyal, teknik ve disiplinleri kullanmaları, oluşturdukları özgün sanatsal tasarım ve üretimlerini nitelikli bir platformda izleyici ile buluşturmaları amacıyla düzenlenen Bahçeşehir Koleji 2. STEM – Sanat Bienali’nde dünya ölçeğinde ve çok kültürlülük temelinde bir paylaşım ortamı yaratılarak, farklı coğrafya ve kültürlerin, teknoloji, estetik ve tasarım odaklı projelerle ifade edilmesi amaçlanıyor.

2. STEM – Sanat Bienali’nde resim, heykel, seramik, fotoğraf, film, video art ve yeni medya pratikleri ile üretilen eserler, STEM kültürü bağlamında güncel uygulama ve düzenlemelerle sunum, sergileme ve performans biçimleriyle izleyiciyle buluşuyor. \'Joy of Life\' (Yaşam Sevinci) teması etrafında gelişen sanat üretimi, bienal kapsamında düzenlenen atölye ve uygulama çalışmalarıyla pekiştiriliyor.

Bahçeşehir Koleji tarafından STEM eğitimi kazanımlarının sanatsal olarak ifade edilerek ortak dil oluşturan, uzun vadede kültür, sanat ve tasarım üretimi yapan ve takip eden, duyarlı ve bilinçli bireylerin yetişmesi amacıyla düzenlenen STEM – Sanat Bienali, dünyada STEM eğitimi odağında gerçekleşen sanat etkinliklerinin öncüsü olma özelliğini taşıyor.

Bahçeşehir Koleji, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) disiplinlerinin bir arada edindirilmesi ilkesine dayanan proje odaklı bir eğitim modeli olan STEM eğitimini sanat boyutuyla zenginleştirerek STEM+A adı ile Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde anaokulundan itibaren tüm kademelerde uyguluyor.

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