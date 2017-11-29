Bahçeşehir Koleji 102'nci kampüsünü Tema İstanbul Bahçe'de açacak

İSTANBUL, (DHA)- MESA, Artaş, Kantur-Akdaş ve Öztaş ortaklığında hayata geçirilen ve Türkiye\'nin en büyük özel sektör karma projeleri arasında yer alan Tema İstanbul ikinci konut etabı \"Bahçe\"yi 363 adet konutuyla satışa sundu. Projenin tanıtım toplantısında ayrıca Türkiye genelindeki 102\'nci kampüsünü açacak Bahçeşehir Koleji ile de protokol imzalandı.

Atakent\'te yer alan Tema İstanbul\'un \"Bahçe\" etabının lansmanı satış ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu projenin yatay mimariye sahip olduğunu ve peyzaja ayrıca önem verdiklerini belirtti. Bahçeşehir Kolejinin projeye dahil olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Boysanoğlu, bu bölgenin İstanbul\'un en büyük ulaşım kavşaklarından biri haline gelmeye başladığını ve çevreye artı değer kattığını söyledi.

Projenin ortaklarından Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, çevreye de katkı sağladıklarını belirterek, \" Burada 4 ortaklı bir proje yapıyoruz. İstanbul\'a değer katabilecek, halkımızın memnun olabileceği güzel olan projeleri ortaya çıkarıyoruz. İnsanımızın en güzel konutlara layık olduğunu düşünüyoruz. İnsanlarımız ne kadar güzel ve sağlam yerlerde, sitelerde, konutlarda yaşarsa biz de o kadar mutlu oluruz\" dedi.

Toplantı, Kantur-Akdaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur ve Öztaş Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Kanıtoğlu\'nun konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ile Tema İstanbul Genel Müdür Aydın Ayçenk tarafından imzalanan protokolden sonra ise yöneticiler gazetecilerin sorularını yanıtladı.

\"BU KAMPÜS TÜM FEN VE TEKNOLOJİ LİSELERİNİN AR-GE ÜSSÜ OLACAK \"

Eğitime yatırımın binalara yatırımdan ibaret olmadığını dile getiren Özlem Dağ, \"Okullarımızda sadece öğretmen ve öğrencilerimiz için değil bulunduğumuz yer için de değer yaratmaya çalışıyoruz. Bu proje de kendini bizim vizyonumuzla eş değer şekilde konumlandırıyor, sosyal olanakları ve yaşam alanlarıyla, fiziksel koşullarıyla İstanbul\'da çocuklarımıza nefes aldıracak, güvenli alanlar yaratmaya çalışıyor. Bu nedenle bu projenin içinde olmaktan çok mutluyuz.

Bu yapıda, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseyi barındıracak bir kampüs projemiz var. Aynı zamanda eğitim alanında vizyonumuzu oluşturan spor, kültür ve sanat alanları ile robotik ve kodlama dahil olmak üzere bütün STEM eğitimine ve bilim alanlarına sahip bir proje olacak. Bundan daha önemlisi burada sadece Anadolu ve Fen ve Teknoloji Lisesi olmayacak. Burası Türkiye genelindeki Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin Ar-Ge merkezi, inovasyon üstü, üretim merkezi olarak konumlanacak. Önümüzdeki yıl 15\'i bulacak olan Fen ve Teknoloji liselerimiz için üretim yapacak ve bir kuluçka merkezi gibi çalışacak. Bu açıdan da bu proje bizim için çok heyecan verici\" diye konuştu.

Bahçeşehir Kolejinin Tema İstanbul içindeki kampüsü 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrencilere kapılarını açacak.

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