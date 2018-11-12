Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe: 77-84

İSTANBUL (DHA)
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Özge Şentürk
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 21, Rautins 10, Emir Preldzic 17, White 7, Slaughter 10, Can Altıntığ, Cevat Alper Özcan 3, Hadi Özdemir, Hakan Yapar, Babb 9
FENERBAHÇE: Ali Muhammed 5, Green 2, Guduric 2, Lauvergne 16, Ahmet Düverioğlu 5, Egehan Arna 7, Vesely 22, Melih Mahmutoğlu 10, Sinan Güler 5, Datome 10
1\'İNCİ PERİYOT: 20-13
İLK YARI: 43-39
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-63
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 6\'ncı haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bahçeşehir Koleji\'ni 84-77 yendi.