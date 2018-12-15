Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Sompo Japan: 83 - 57

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Ali Şakacı

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Dewayne White Jr. 16, Manny Harris 17, Quim Colom 22, Marcus Slaughter 5, Andy Rautins 9, Emir Preldzic 11, Hakan Yapar 3, Alper Özcan, Yiğitcan Turna, Fatih Cantitiz, Can Altıntığ, Hadi Özdemir

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Jason Rich 6, Erkan Veyseloğlu 4, Phil Pressey 12, Ivan Buva 9, Burak Yıldızlı, Robin Benzing 4, Kyle Gibson 10, Samet Geyik 8, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 4, İbrahim Gülşen, Dusan Cantekin

1\'İNCİ PERİYOT: 23 - 16

DEVRE: 41 - 30

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62 - 49

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 11\'inci haftasında Bahçehir Koleji sahasında Beşiktaş Sompo Japan\'ı 83-57 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Bahçeşehir Koleji\'nden Quim Colom oldu. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji 5\'inci kez galip gelirken, Beşiktaş Sompo Japan da 5\'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.

