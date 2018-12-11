T24 LogoT24 Logo
Spor

Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes: 81-87

İSTANBUL (DHA) SALON: Ayhan Şahenk HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Duhan köyiçi BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Rautins 11, Dewayne White 26, Colom 17, Alper 12, Slaughter 4, Hakan 7, Hadi 4, Babb, Yiğitcan, Fatih, Can, Emir Preldzic ANADOLU EFES: Dunst

11 Aralık 2018 00:24

İSTANBUL (DHA)

SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Duhan köyiçi
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Rautins 11, Dewayne White 26, Colom 17, Alper 12, Slaughter 4, Hakan 7, Hadi 4, Babb, Yiğitcan, Fatih, Can, Emir Preldzic
ANADOLU EFES: Dunston 14, Moerman 24, Larkin 10, Simon 4, Micic 23, Metecan 3, Buğrahan 9, Doğuş, Sertaç, Birkan, Onuralp, Ömercan
1\'İNCİ PERİYOT: 20-20
İLK YARI: 36-40
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 52-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 10\'uncu haftanın kapanış maçında Anadolu Efes deplasmanda Bahçeşehir Koleji\'ni 87-81 mağlup etti. Maçta en skorer isim 26 sayıyla Bahçeşehir Koleji\'nden Dewayne White oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SALON AyhanAli Serkan Emlek Fatih Arslanoğlu DuhanKOLEJİ RautinsDewayne WhiteColomAlperSlaughterHakanHadiBabb Yiğitcan Fatih Can Emir Preldzic ANADOLU EFES DunstonMoermanLarkinSimonMicicMetecanBuğrahanDoğuş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24