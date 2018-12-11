Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes: 81-87

İSTANBUL (DHA)

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Duhan köyiçi

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Rautins 11, Dewayne White 26, Colom 17, Alper 12, Slaughter 4, Hakan 7, Hadi 4, Babb, Yiğitcan, Fatih, Can, Emir Preldzic

ANADOLU EFES: Dunston 14, Moerman 24, Larkin 10, Simon 4, Micic 23, Metecan 3, Buğrahan 9, Doğuş, Sertaç, Birkan, Onuralp, Ömercan

1\'İNCİ PERİYOT: 20-20

İLK YARI: 36-40

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 52-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 10\'uncu haftanın kapanış maçında Anadolu Efes deplasmanda Bahçeşehir Koleji\'ni 87-81 mağlup etti. Maçta en skorer isim 26 sayıyla Bahçeşehir Koleji\'nden Dewayne White oldu.