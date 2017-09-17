Bahçeşehir Koleji - AGÜ Spor turnuvası sona erdi

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi takımlarından Kayseri Bahçeşehir Koleji ile AGÜ Spor tarafından ortaklaşa düzenlenen hazırlık turnuvası sona erdi.

Üç gün süren turnuvada müsabakalar; Kayseri Bahçeşehir Koleji, Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarla tamamlandı. Turnuvanın son gününde kupa töreni yapıldı. Turnuva birincisi olan AGÜ Gelişim’e kupasını Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, turnuva ikincisi olan As Kadirli Belediyespor’a kupasını AGÜ Spor Başkanı Ömer Yağmur, üçüncü olan Dostlukspor’a kupasını Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam ve dördüncüsü olan Ankara Altınel Spor’a ise kupasını federasyon gözlemcisi Üzeyir Tecilli verdi.

Tören, turnuvaya katılan takımların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

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