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Spor

Bahçeşehir Koleji - Afyon Belediyespor: 88-79

İSTANBUL (DHA) SALON: Ayhan Şahenk HAKEMLER: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 32, Rautins 17, Can Altıntığ, Hakan Yapar 6, Slaughter 9, White 8, Babb 3, Preldzic 13, Hadi Özdemir AFYON BELEDİYESPOR: Mc Gee 15

06 Ekim 2018 01:04

İSTANBUL (DHA)

SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 32, Rautins 17, Can Altıntığ, Hakan Yapar 6, Slaughter 9, White 8, Babb 3, Preldzic 13, Hadi Özdemir AFYON BELEDİYESPOR: Mc Gee 15, Knight 11, Calloway 19, Cevher Özer 9, Hagins 9, Cemal Nalga 2, Zelionis 9, Altan Erol 2, Serkan Menteşe 3, Dorukhan Engindeniz
1\'İNCİ PERİYOT: 20-17
İLK YARI: 32-31
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60-53

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 2018-2019 sezonunun açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor\'u 88-79 mağlup etti.

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