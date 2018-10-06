Bahçeşehir Koleji - Afyon Belediyespor: 88-79

İSTANBUL (DHA)
SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 32, Rautins 17, Can Altıntığ, Hakan Yapar 6, Slaughter 9, White 8, Babb 3, Preldzic 13, Hadi Özdemir AFYON BELEDİYESPOR: Mc Gee 15, Knight 11, Calloway 19, Cevher Özer 9, Hagins 9, Cemal Nalga 2, Zelionis 9, Altan Erol 2, Serkan Menteşe 3, Dorukhan Engindeniz
1\'İNCİ PERİYOT: 20-17
İLK YARI: 32-31
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60-53
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 2018-2019 sezonunun açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor\'u 88-79 mağlup etti.