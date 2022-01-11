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Bahçeşehir'de cipiyle köpeği ezip kaçan Katarlı sürücü adliyeye sevk edildi

Köpeğin yanına giden vatandaşlar, öldüğünü anladı

11 Ocak 2022 17:59

Başakşehir'e bağlı Bahçeşehir semtinde, cipiyle yol kenarındaki köpeği ezen Katar uyruklu sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde yaşandı. Site sakinleri yaklaşık 7 aydır besledikleri köpeği sitenin önünde yerde yatar halde buldu. Köpeğin yanına giden vatandaşlar, öldüğünü anladı.

Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelendikten sonra olay ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip, kaçtığı ortaya çıktı. Site sakinlerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kayıtları inceleyen polisler, köpeği ezen kişinin Katar uyruklu A.H.A.Q.M., olduğunu belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.H.A.Q.M., adliyeye sevk edildi.

 

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