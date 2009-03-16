Bahçesaray'da okullar tatil

Van ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 196 köy yolu ulaşıma kapandı, Bahçesaray ilçesinde ise okullar bir gün tatil edildi.



Alınan bilgiye göre, dün başlayan ve bugün sabaha kadar devam eden kar yağışı ulaşımda sıkıntılara neden oldu. Aralıksız yağışlar sonucu şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise yer yer bir metre oldu.



Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, son yağışlardan sonra merkez ve ilçelere bağlı toplam 196 köy ile ulaşımın kesildiğini, kapanan yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söylediler.



Eğitime kar engeli



Yoğun kar yağışı nedeniyle Van'ın Bahçesaray ilçesinde tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiği ve eğitime Salı gününden itibaren başlanacağı, iletim hatlarındaki arıza nedeniyle ilçeye elektrik verilemediği bildirildi.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şehirler arası yollarda herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını ifade ederek, “Bölge Müdürlüğümüz çalışma alanındaki Tatvan ve Muş'ta kar yağışı devam ediyor. Herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için ekipler, bakım evlerinde hazır bekletiliyor. Çığ tehlikesine karşı yola çıkacak sürücülerin yanlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları gerekir” diye konuştular.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri de Van ve çevresinde yarına kadar yağış beklendiğini, gece hava sıcaklığının ise eksi 3 derece olarak ölçüldüğünü belirttiler.



Uçak seferleri başladı



Van Ferit Melen Havaalanı yetkilileri ise yağışlar nedeniyle dün iptal edilen uçak seferlerinin bugün yeniden başladığını ve pistteki karların tamamen temizlendiğini bildirdi.

