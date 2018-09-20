Bahçesaray'da kullanıma hazır 100 kilo patlayıcı ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Bahçesaray İlçesi Altındere Mahallesi kırsalında güvenlik korucuları tarafından araziye gizlenmiş ve kullanıma hazır, yaklaşık 100 kilo amonyumnitratlı gübre ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı yerinde patlatılarak imha edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı bölücüterör örgütü mensubu teröristlerin; Van-Bahçesaray karayolunda, el yapımı patlayıcı ile eylem yapma arayışı içerisinde olduğu istihbaratı alması üzerine bölgeye operasyon düzenleyip, yoğun bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, dün operasyondaki güvenlik korucuları Bahçesaray\'ın Altındere Mahallesi kırsalında, araziye gizlenmiş ve kullanıma hazır vaziyette, yaklaşık 100 kilo amonyumnitratlı gübre ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit etti. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.