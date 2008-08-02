Bahçenizi havuzla buluşturun

Bahçenizi, nilüferlerin yüzdüğü göletlerle, şırıl şırıl akan havuzlarla buluşturun. Huzur veren bu görüntü dünyalara bedeldir.

Şık bir süs havuzu, bahçe planlamasında tercih edebileceğiniz en ideal bahçe tasarımı öğelerindendir. Çünkü su huzurdur. Sadece sesini duymak bile rahatlatır, mutlu eder. Bir süs havuzu yaptırmaya karar verdiyseniz, uygulayacağınız basit bir model bile bahçenizin

çehresini anında değiştirecek, ona hareket katacak. Suyun bahçeye kazandırdığı perspektif ve yansımalarla, bitkileriniz de zenginlik kazanacak. Bu aşamada önemli olan, doğru seçimleri ve planlamayı yapabilmek, oluşturmak istediğiniz süs havuzu ya da göletleri bahçenizin doğru noktasına konumlandırmaktır.

Adım adım ilerleyin

■ Akılcı bir planlamayla bahçenize harika bir süs havuzu yaptırabilirsiniz.

■ Boyutlarını belirlerken alanınızın büyüklüğünü göz önünde bulundurun. Küçük alanlara kocaman havuzlar yapmaktan kaçının.

■ Gölge alanları tercih etmekten mümkün olduğu kadar kaçının. Çünkü gölge alanlar suyu çok çabuk yeşillendirir ve bakterilere davetiye çıkarır. Bu nedenle, süs havuzlarınızı bol güneşli alanlara yerleştirmeye özen gösterin.

■ Havuzunuzun temiz bir görünüm sergilemesi için çok yaprak döken ağaç altlarına yerleştirmeyin.

■ Havuzunuzun kenarlarını süslemek için çalı ve bodur türü yeşil bitkileri tercih edebilirsiniz. En ideal seçim, her dem yeşil bitkiler, yaprak dökmeyen çiçeksiz türler olacaktır. Oluşturdukları geniş yeşil alanın bahçedeki su alanını çok daha çekici ve belirgin göstereceğine hiç şüphe yok.

■ Işık, fıskiye, su motorlarının kablolarını, gizleyebilecek alanları tercih edin. Sağdan, soldan sarkan ve görünen kablolar hiç kimsenin hoşuna gitmez.

■ Bitkilendirmeyi yaparken bulunduğunuz bölgenin iklim şartlarını göz önünde bulundurun.

■ Alanınızı belirledikten sonra sıra geliyor güvenilir bir firmaya başvurmaya.

■ Seçiminiz gölet ya da nehirden yanaysa su alanına hareket kazandırmak için köprülerden yararlanın. Hatta içine irili ufaklı balıklar bile koyabilirsiniz.

■ Kenarlarını düzenlerken mutlaka çiçekli bitkilerden de faydalanın. Çünkü onlar bahçenin vazgeçilmezi, kuşlar ve kelebeklerin can dostudur.

■ Havuzunuzun etrafındaki aksesuarlar da çiçekler kadar önemli. Aksesuarları seçerken ortamın doğallığını bozmamaya dikkat edin. Kaya parçaları ve dekoratif küçük taşlarla istediğiniz görüntüyü yakalamanız mümkün. Çiçekler ve aksesuarlar aynı zamanda işlevsellerdir. Çünkü onlar sayesinde hoşunuza gitmeyen görüntülerden kurtulabilirsiniz.

■ Havuz ya da göletlerinizin kenarlarına onlarla bütünleşen aydınlatmalar yerleştirin. Böylece bu eşsiz manzaranın geceleri de keyfini çıkarabilirsiniz.

■ Süs havuzu yaptırmaya karar verdiyseniz en az 3000 YTL’yi gözden çıkartmalısınız. Maliyet havuzun boyutu ve mekânın özelliklerine göre değişir.