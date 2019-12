Bahçeniz kaç metrekare?

Bahçenizin büyüklüğü önemli değil. Nasıl yerleştirmeniz gerektiğini bilin yeter ki... Peyzaj mimarı Selen Okan’dan birkaç öneri...



Çocukluk bahçesi

120 metrekare



“Ah bir bahçem olsa” diye başlanan her cümlenin devamında mutlaka meyve ağaçları vardır. Çocukluğa dair bir özlem, eski yıllara dair bir nostalji... “Bahçemde kiraz ağacı olsa dalından küpe yapsam ya da meyvelerini sepete doldursam” diye iç geçirilir. Böyle bir bahçe herkesin hayalidir.



Bahçeniz büyükse, size hayallerinizi, çocukluğunuza dair günleri geri getirecek bir önerimiz var. 120-150 metrekarelik bir bahçede neler yapılmaz ki... İlk iş olarak yürüme yolu yaparak bahçenizi planlamaya başlayın. Kırmızı tuğla taşı, şaşırtmalı döşeyin. Doğal bir görüntü arıyorsanız, ahşap kütük malzeme, yol döşemesi için sizi bekliyor. Büyüklü küçüklü çakma çakıl taşlarını yer döşemesinin yanında kullanabilirsiniz. Malzeme uyumuyla döşeme kendini daha çok vurgulayacak.



Giriş kapısı ve bahçe sınırını ahşap ya da bambu çitle çevirebilirsiniz. Sınırlandırma bahçe güvenliğinizi de artıracak. Giriş kapısına mor salkım dikmeye ne dersiniz? Organik maddece zengin bahçe toprağında yetiştirebilirsiniz. Güneş sevdiğini ve rüzgârdan korumanız gerektiğini unutmayın. Siz ona istediklerini verdikçe o da size baharda mor kokulu çiçeklerini en gösterişli haliyle sergileyecek.



Çiçeklenme dönemi bitiminde form vermek için budama yapabilirsiniz. Bunun yanında girişe, krokosmiyaları yerleştirebilirsiniz. Soğanlı bir bitkidir. Humuslu, nemli ve geçirgen toprak sever, dayanıklıdır. Güneş ya da yarı gölge gelişimi için idealidir. Kırmızı çiçeklerini ilkbahar aylarında görebilirsiniz. Yanını, ona komşuluk etmesi için turuncu-sarı renkte güllerle çevirebilirsiniz. Odunsu bir yapıya sahip olan güllere bitki besini vermelisiniz. Renkli, kokulu çiçekleriyle kendinizi bahçede gülleri seyrederken bulacaksınız.



Bahçeyi içinde yetiştirdiğiniz ağaçlarla anarsınız. Gölgesi altında kitap okumak ya da sohbet etmek... Ahşap bir bankta yıldızları seyretmek... Baharın keyfi tüm bu bitkilerle çıkıyor. Bahçede biraz daha renk olsun istiyorsanız akasya ağacı sizi bekliyor. Halk arasında mimoza diye bilinmesine rağmen gerçek adı akasyadır. Sarı top top çiçekleri bahar aylarında açar ve kokuludur. Danteli andıran yapraklara sahiptir. Ilıman bölgelerde daha rahat yetiştirebilirsiniz. Güneşe bayılır. Çiçeklenme döneminden sonra ise budayabilirsiniz. Form vermek için de üç, dört yılda bir budamanız yeterli.



Mevsim bahar olunca...

60 metrekare



Bahar aylarında, çimlerin üzerinde renkli kır çiçeklerini seyrederken keyif çatmak gibisi yoktur. Uzayıp giden pazar sohbetlerini bahçede yaşamak ayrı bir mutluluk verecek. Orta büyüklükte bir bahçeye sahipseniz, 60-80 metrekare bir bahçe için isteklerinizi sıralayın. Küçük bir süs havuzu bile yapabilirsiniz. Nilüferler suyu renklendirecek pembe ya da sarı çiçekleriyle yüzünüzü gülümsetecek.



Oturma alanınızı yerleştirmek için size ahşap deki öneriyoruz. Su oyunlarının yanında oldukça sıcak ve şık duracaktır. Bakımına dikkat etmeyi unutmayın. Oturma grubu için pratik, metal, kumaş kaplamalı mobilyalar ahşap döşeme üzerine çok yakışacak. Seramik saksıları da belli noktalara yerleştirebilir; bu saksılarda mevsimlik çiçekler ya da süs biberleri yetiştirebilirsiniz.



Su havuzunun arka kısmına yerleştireceğiniz Pittosporumlar dört mevsim yeşil dokuyu bahçenize taşıyacak. Arka kısımlara doğru, bahçe sınırına yaklaştıkça boylu ağaçları tercih edin. Duvar görüntüsüyle yan komşularla aranızda paravan görevi görür. Defne, ateş çalısı, leylandi, mavi serviler değişik renk dokusuyla bahçenize baharı getirecek. Bahçenin kenar kısımlarına yerleştireceğiniz çiçekli bitkilerle renk armonisini yakalayacaksınız. Mavi mor çiçekli sümbüller, menekşeler, orman gülleriyle farklı seçenekler uygulayabilirsiniz.



Yaz dönemine doğru mevsimlik çiçekleri değiştirmeyi unutmayın ki, bahçeniz dört mevsim çiçek açsın. Ahşap dek oturma bölümüyle çim alanın uyumundan gözlerinizi alamayacaksınız. Çim alanın kenarlarındaki çalı grupları ve çiçekler bahçenizi daha büyük gösterecek. Bitkilerinizi dikerken boylarına göre sıralamalısınız. Bir başka bitki, yan komşusuna gölge oluşturmamalı. Toprağı nemli kalacak kadar sulamayı, 15 günde bir gübresini, çiçekli bitkiler içinse çiçek coşturan besinini vermeyi ihmal etmeyin. Dört mevsim yaşanılası bir bahçe sizin olabilir. Bunun için biraz özen göstermeniz yeterli.



Küçük, renkli bir düş...

25 metrekare



Hayallerinizi büyük, çiçeklerle dolu bir bahçe mi süslüyor? Ya da setler üstüne kurulmuş farklı tasarımlarda yan yana sıralanan bahçeler mi? Baharın gelmesiyle soluk alabileceğiniz, yeşil çimlere mi uzanmak istersiniz? Hiçbiri sizin bahçenize uymuyor olabilir. Hayallerinizin sığmayacağı kadar küçük bir bahçeye de sahip olabilirsiniz. Üzülmeye gerek yok. Küçük fakat renkli, sizi keyiflendiren bir bahçe yaratmak da elinizde.



İşe ilk önce bahçenizin kaç metrekare olduğunu öğrenmekle başlayalım. 25-30 metrekarelik bir alana da hayat verebilirsiniz. Renkli çiçekler, bahçeye misafir olmak için sabırsızlanıyor. Oturma alanının eve yakın olmasına dikkat edin. İki sandalye ve bir masayla baharın mis kokusunu içinize çekebileceksiniz. Bu keyfi kaçırmayın. Güneş kendisini bulutların arkasından göstermeye başladığı andan itibaren dış mekânlarda oturmak için sabırsızlanırız.



Küçük alanlar her zaman daha sıcak bir ortam hissi verir. Bunu yakalamak için ahşap ya da hasır oturma gruplarını öneririz. Yer döşemesi için de travers taş kaplama, bahçenizde Akdeniz havası estirecek. “Çim bölümde fazla yerim kalmadı” diyorsanız, mobilyalarınızı doğrudan çimin üstüne de koyabilirsiniz. Çimlerinin bozulmasından korkanlar ya da devamlı bakım yapamam diyenlerdenseniz, yonca gibi başka yer örtücüler çok daha dayanıklı olacaktır.



Sıra bahçenizi renklendirmeye geldi. Şimdi devreye toprak saksılar giriyor. Saksılarınıza mutfak otlarından aynı zamanda aromatik kokulu fesleğen, nane, biberiye dikebilirsiniz. Kırmızı çiçekli süs narı bu yıl olmasa da dikimden sonraki yıl size meyvesini sunacaktır. Bahar aylarında, turuncu çiçekli Azelianın renklerini seyretmeye dalacaksınız. Yarı gölgede mutlu olduğunu unutmayın. Funda toprağına bayılır. Çiçeklerini solduktan sonra kesmelisiniz. Böylece bir sezonda birden fazla çiçek verecektir.



Bahçede her dem yeşil mazı ya da limoni serviye de yer vermelisiniz. Renkli çiçeklerin arkasında yeşil bir duvar oluşturmak, onları ön plana çıkaracaktır. Yaz döneminde sardunyalar, begonyaları küçük saksılarda yetiştirebilirsiniz. Yaza doğru artan sıcaklardan ve güneşten korunmak içinse tente sistemleri sizleri bekliyor.