Bahçenin zararlı misafirleri!

Bahçelerimizi özellikle yaz aylarında akın eden zararlılarından kurtulmanın yolları:





Toprak kurtları:

Bozkurt, karakurt, tırpan kurdu da denen zararlılar, bahçemizde uçuşan genellikle koyu renkli kelebeklerin larvalarıdır. Yumurtalarını bitkilerin yaprak ve gövdelerine bırakırlar. İlk çıkan larvalar, önce yaprakları ve goncaları kemirir. Biraz daha büyüdüklerinde, toprağa inerler. Geceleri ortaya çıkarlar. Kök boğazını kemirip keserek, bitkilerin solmasına ve devrilmesine sebep olurlar.



Onlardan kurtulmak için birinci seçeneğiniz, onları toprak işlenirken toplamak. Bir diğer çözüm, küçük bir formülde gizli: 500 gram toz şekeri suda eritin; daha sonra 8–10 kilogram buğday kepeği ilave edin ve süngerimsi kıvama gelene kadar karıştırın. Bu karışıma, endosulfan, malathion, trichlorfon, chloropyrifos gibi ilaçların bir tanesinden 250–300 gram ekleyin ve akşamüzeri bitkilerin köklerine az miktarda sürün. Daha iyi sonuç almak için toprağı önceden sulayın. Aynı karışımı danaburnu ve salyangozlar için de kullanabilirsiniz.



Tel kurtları:

Yetişkinleri siyah uzun böceklerdir ve yaprakları kemirirler. 1–3 santimetre boylarındaki, ‘siyah tel parçacığı’ görünümlü larvaları daha zararlıdır. Yetişkinlerine böcek öldürücü ilaç püskürtebilirsiniz.



Danaburunları:

Toprağın 5–35 santimetre altında yaşarlar. Testere dişi görünümlü, kazıyıcı ve kesici ön bacaklarıyla, toprağı dipten kazıp ilerlerler ve çimleri soldururlar. Süs bitkilerimizi ve fidanları, köklerini keserek kuruturlar. Mücadele etmek için toprak kurtlarına hazırladığımız formülü kullanabilirsiniz. Bir diğer yöntem de onları suyla boğarak daha sonra toplamaktır.



Salyangoz ve sümüklüböcekler:

Hem kanatlı hem kanatsız türleri vardır. Çiçek goncalarını ve taze filizleri emerek kuruturlar; bitkileri kemirerek zarar verirler. Bu canlılarla; toplayarak, üzerlerine tuz serperek, bitkinin çevresine kireç tozu, toz kükürtle set çizgileri çekerek ya da böcek öldürücü ilaç kullanarak mücadele edebilirsiniz.



Solucanlar:

Bahçenize neredeyse hiç zararı yoktur. Hatta havalandırırken size yardımcı olurlar. Sadece çürümüş bitki kökleri ve artıklarıyla beslenirler. Ama saksı çiçeklerinizde görürseniz tedbirli davranın. Bu durumda ‘helmisid’ yani solucan öldürücü ilaçları toprağa uygulayabilirsiniz. .

