Bahçenin kaprissiz güzeli frenküzümü

Frenküzümü iştah açıcı görüntüsüyle bahçenin en iddialı köşesine kurulmaya aday. Kanaatkâr üstelik… Minicik, rengârenk meyvelerini seyretmek mi daha eğlenceli, yoksa yemek mi? Kararı siz verin...



Frenküzümü Ribes, Grossulariaceae familyasındandır. Yaklaşık 150 türü vardır. Kuzey Yarımküre’nin ılıman kesimlerinde doğal olarak yetişir. Yedi tane alt cinsi tanımlanmıştır. Üzümsü meyveler grubuna giren frenküzümü, ahududu ve böğürtlen gibi dünya üzerinde çok geniş alanlara yayılmıştır. Birçok meyvenin olmadığı yörelerde bile rahatlıkla yetişebilir.



Asya ve Avrupa’da Kuzey Kutbu sınırlarına kadar çıkarken, Güney’de Kafkasya ve İran’la, bütün Anadolu ve Akdeniz ülkelerini ve Kuzey Afrika ülkelerini içine alır. Kuzey Amerika Kıtası’nda özellikle ABD ve Kanada’da zengin türlerine rastlanır. Genelde soğuk iklimlerde daha iyi gelişim gösteren üzümsü meyveler, sıcak bölgelerde yaylalara, yüksek dağ sırtlarına çekilmişlerdir.



Ülkemizde Kuzey, Orta ve Doğu Anadolu’nun yüksek yerlerinde doğal olarak yetişir. Kendilerine has renkleri, kokuları, tatları, zengin vitamin ve mineral içerikleri sayesinde gıda endüstrisinde de çok çeşitli kullanım alanları vardır. Meyveleri reçel, marmelat, meyve suyu, jöle, pasta, dondurma, meyveli yoğurt, meyve çayının yapımında kullanılır. Kurutarak ya da derin dondurucuya atarak muhafaza edilebilir. Bu nedenle, endüstri kuruluşları için büyük önem taşır.



Nasıl yetiştirilir?



■ Satın aldığınız frenküzümünü dikmek için yarı-gölge bir alan seçin.

■ Toprağı en az bir metre derinlikte kazın ve fidenizi yerleştirin.

■ Birden fazla frenküzümü dikecekseniz aralarında mesafe kalmasına dikkat edin.

■ Fazla meyilli yerlerde toprak erozyonu nedeniyle aşınma şiddetli olur ve kök bölgesi zamanla açığa çıkar. Bu nedenle zorunlu olmadıkça çok meyilli yerlerde ahududu, böğürtlen ve frenküzümü yetiştirmeyin.

■ Toprağın pH değeri altı, yedi olmalıdır. Bu değerlerin biraz altı ya da üzeri olabilir.

■ Fazla kireçli ve tuzlu topraklar uygun değildir. Toprak derinliği en az bir metre olmalıdır.

■ Organik maddelerce zengin, derin, geçirgen, hafif ya da orta bünyeli, su tutma kapasitesi yüksek toprakları tercih edin.

■ Sürekli toprak nemi sağlamalısınız. Geçirgen, ağır bünyeli topraklarda da yetiştirebilirsiniz.

■ Yeterli organik madde ve toprak nemi sağlandığında kumlu ve çakıllı topraklar da uygundur.



Frenküzümü faydaları



■ Çekirdekleri karaciğere iyi gelir.

■ Bağışıklık sistemini güçlendirir.

■ Sakinleştirir, çarpıntıyı giderir.

■ Zihni kuvvetlendirir.

■ Kan basıncını düşürür.

■ Böbreklere iyi gelir.

