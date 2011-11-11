Bahçeli'yi Pamukkale'ye almadı görev yeri değişti

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 25 Eylülde partisinin il başkanları toplantısından sonra Pamukkale'ye yapacağı ziyarette, Bahçeli'yi aracıyla Pamukkale'ye almadığı iddia edilen Pamukkale Örenyeri İşletme Müdürü Nevzat Sallıo'nun görev yeri değişti.



Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Oklu, yaptığı açıklamada, MHP lideri Bahçeli'nin Denizli'ye gerçekleştirdiği ziyaretin son gününde yaşanan olayın ardından Pamukkale Örenyeri İşletme Müdürü Sallıo'nun kendi isteği ile görevini bıraktığını belirtti.



Oklu, Salıo'nun başka bir göreve atanmak için verdiği dilekçe üzerine Denizli Valiliği tarafından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Proje Koordinatörlüğü'ne getirildiğini kaydetti.



İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Proje Koordinatörlüğüne atanan Nevzat Sallıo da hakkındaki iddialara ilişkin olarak, Pamukkale ören yerinin İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararına göre birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı içinde kaldığına dikkat çekerek, bölgenin taşıt trafiğine kapalı olduğunu ve asıl o gün araç konvoyuna izin vermesinin görevini suiistimal olacağını ifade etti.



Ören yerine, Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı dahil, herkesin kendi aracıyla içeri girmeyip, kendilerinin belirledikleri araçlarla içeri girdiğini dile getiren Sallıo, MHP Lideri Bahçeli'ye ziyaret günü yaptığı uyarının yanlış anlaşıldığını savundu.









