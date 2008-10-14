Bahçeli'yi kızdıran AKP'li

Bahçeli'nin Meclis kürsüsünden PKK'nın propagandasını yapmakla suçladığı Ergün Gavur Dağı'nı bir sınırmış gibi dile getirmişti.



İşte Bahçeli'yi çileden çıkaran AK Parti Milletvekili Nihat Ergün'ün Tezkere'deki o konuşması



'Bugün ulus devleti ve üniter devleti korumak adına, insanlarımızın etnik alt kimliklerinin inkar edilip, görmezden gelindiği, ana dillerinin konuşulmasının ve öğrenilmesinin, şarkıların, türkülerin söylenmesinin, kendi dilinde televizyon seyretmenin, gazete okumanın, çocuğuna özgürce isim koymanın yasaklandığı bir Türkiye de değiliz.

Bu tür yasakların ulus devleti, üniter devleti, milletin ve devletin bütünlüğünü tehdit ettiğini biliyoruz.



(...) GAP ve DAP projelerinin hızlandırılması, KÖYDES, BELDES projelerinin hayata geçirilmesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu da toplumun yüzünü yeniden kendi devletine ve Türkiye'nin normal siyasetine çevirmesine yol açmıştır.

Terör örgütü ve yandaşlarını en çok rahatsız eden de budur. Bütün bunları görmek ve anlamak için Gavur Dağı'ndan ve Sivas'tan öteye gitmek, oralarda da siyase yapmak lazım. Oraların da Türkiye olduğunu idrak etmek lazım.'

