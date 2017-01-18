Bahçeli'ye tuğla göndererek 'Hayır' oyu kullanmaya çağırdı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Meclis'te ikinci tur görüşmeleri başlayan yeni anayasa teklifinin geri çekilmesi talebini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tuğla göndererek dile getirdi. Candan, AKP ile birlikte değişikliği gündeme getiren Bahçeli'ye tuğla göndererek, MHP milletvekillerini ‘Hayır’ oyu kullanmaya çağırdı.

"Özgürlükler mücadelesinde koyulan tuğlalarla büyüdü"

Mimarlar Odası Ankara Şube'sinde yapılan basın toplantısında konuşan Candan, “Meclis ikinci tur oylamasında her birimizin burada yaşamaktan onur duyduğu, başka gidecek yerimizin olmadığı ülkemizin kaderi ve geleceğiyle ilgili karar verecekler” dedi. Oylama sürecinde etkisi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli nezdinde MHP'li milletvekillerine simgesel bir yapı taşı göndereceklerini belirten Candan, tuğlayla beraber gönderececekleri mektubu okudu.

Evrensel'de yer alan habere göre Candan, “Bu ülke öyle kolay kurulmadı. Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti, milli mücadelede kazanılan zaferlerle, demokrasi ve özgürlükler mücadelesinde koyulan tuğlalarla büyüdü” diyerek ülkenin birliği ve dirliğini bozacak Anayasa değişikliğine verilecek her evet oyunun, bu tuğlaları çekmek olduğunu ifade etti.

“Cumhuriyetin yıkılan adalet ve vicdan tuğlasıdır”

Candan, ateş tuğlası olarak tanımladığı tuğla için “Cumhuriyetin yıkılan adalet ve vicdan tuğlasıdır” diyerek, her evet oyunun rejimi bozacağını ve bozulan rejimin altında herkesin kalacağını söyledi.

Candan, Bahçeli nezdinde MHP'ye göndereceği tuğlayı ve mektubu paketlerken de Anayasa değişikliğindeki tavrın değiştirilerek 'hayır' diyerek ve cumhuriyete sahip çıkmalarını istedi.

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