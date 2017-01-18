T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli'ye tuğla göndererek 'Hayır' oyu kullanmaya çağırdı

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri bugün saat 14:00'da başladı

18 Ocak 2017 17:27

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Meclis'te ikinci tur görüşmeleri başlayan yeni anayasa teklifinin geri çekilmesi talebini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tuğla göndererek dile getirdi. Candan, AKP ile birlikte değişikliği gündeme getiren Bahçeli'ye tuğla göndererek, MHP milletvekillerini ‘Hayır’ oyu kullanmaya çağırdı.

"Özgürlükler mücadelesinde koyulan tuğlalarla büyüdü"

Mimarlar Odası Ankara Şube'sinde yapılan basın toplantısında konuşan Candan, “Meclis ikinci tur oylamasında her birimizin burada yaşamaktan onur duyduğu, başka gidecek yerimizin olmadığı ülkemizin kaderi ve geleceğiyle ilgili karar verecekler” dedi. Oylama sürecinde etkisi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli nezdinde MHP'li milletvekillerine simgesel bir yapı taşı göndereceklerini belirten Candan, tuğlayla beraber gönderececekleri mektubu okudu.

Evrensel'de yer alan habere göre Candan, “Bu ülke öyle kolay kurulmadı. Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti, milli mücadelede kazanılan zaferlerle, demokrasi ve özgürlükler mücadelesinde koyulan tuğlalarla büyüdü” diyerek ülkenin birliği ve dirliğini bozacak Anayasa değişikliğine verilecek her evet oyunun, bu tuğlaları çekmek olduğunu ifade etti.

 

“Cumhuriyetin yıkılan adalet ve vicdan tuğlasıdır”

 

Candan, ateş tuğlası olarak tanımladığı tuğla için “Cumhuriyetin yıkılan adalet ve vicdan tuğlasıdır” diyerek, her evet oyunun rejimi bozacağını ve bozulan rejimin altında herkesin kalacağını söyledi.

Candan, Bahçeli nezdinde MHP'ye göndereceği tuğlayı ve mektubu paketlerken de Anayasa değişikliğindeki tavrın değiştirilerek 'hayır' diyerek ve cumhuriyete sahip çıkmalarını istedi. 

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den kritik görüşme sonrası ortak açıklama:

ETİKETLER

tuğlaMimarlar Odası BaşkanıTezcan Karakuş CandanDevlet BahçelianayasahayırçağrıgönderdiMHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24