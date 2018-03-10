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Bahçeli'ye tepki gösterdiği robot için teklif: Eğer cesursa Sophia sohbete açık

Bahçeli, robot Sophia'ya vatandaşlık vermek isteyen Suudi Arabistan'a tepki göstermişti

10 Mart 2018 13:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bhaçeli'nin, robot Sophia'ya vatandaşlık vereceğini açıklayan Suudi Arabistan'a, "Ne yapmak istemektedir?" diyerek tepki göstermesi sonrasında Sophia'nın tasarımcılarından Bahçeliye teklif geldi. Tasarımcılar, "Eğer siyasetçiler yeterince cesursa, Sophia tabii ki onlarla sohbet etmeye açık" dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin Meclis'te düzenlenen bir grup toplantısında Suudi Arabistan'ın geçen ekim ayında dünyada bir ilki gerçekleştirerek vatandaşlık verdiği robot Sophia hakkında tepki göstermiş ve “Suudi Arabistan bir Hollywood yıldızına benzetilen robota vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nasıl bir hüsran, husumet kutsal topraklarda hâkimiyet kurmuştur?"  demişti.

Habertürk'te yer alan habere göre robotu tasarlayan ABD’li mühendis Dr. David Hanson'a Bahçeli'nin bu sözleri soruldu. Hanson, Bahçeli'ye, "Sophia tabii ki onlarla sohbet etmeye açık" ifadesini kullandı.

Hanson'ın Bahçeli'ye cevabı şöyle: 

“Tabii ki Suudi prens adına konuşamam ama bildiklerimi dile getirebilirim. Prens insan hakları konusunda bazı adımlar atmak istiyor, kadın haklarını genişletmeye çalışıyor. Bir robota vatandaşlık vermesi, bu yaklaşımını gösteriyor. Ayrıca Sophia’yı sadece Hollywood’dan, Audrey Hepburn’den değil dünyadaki pek çok kültürden esinlenerek yarattım. Mesela Nefertiti’den, Kanada’daki yerli halk İnuit’lerden, hatta eşimden etkilendim. Kültürler arasında köprü olacak bir robot olmasını istedim. Bu amaçlarımıza korku ve milliyetçilikle cevap veren herkes, yaratıcılığın ve ilerlemenin önünü kesiyor. “

Hanson, Sophia’yla birlikte nisanda bir etkinlik için Türkiye’de olacağını hatırlattı, “O ziyarette Bahçeli’yle görüşüp kendisini anlatır mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Tabii ki. Eğer siyasetçiler yeterince cesursa, Sophia tabii ki onlarla sohbet etmeye açık.”

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