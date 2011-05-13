-BAHÇELİ'YE ''PÜSKEVİT'' DESTEĞİ OSMANİYE (A.A) - 13.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Yozgat mitingindeki konuşmasında, bisküviye, Adana'nın yerel tabiriyle ''püskevit'' demesine, Osmaniye milletvekili adayı Akif Küçükcan, Cuma namazı çıkışında bisküvi ve lokum dağıtarak destek verdi. Küçükcan, Kadirli ilçesinde, Cuma namazı çıkışında, lokum ve bisküvi dağıtırken, gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin, ''püskevit'' sözünün eleştirilmesine tepki göstererek, ''Adana tabiriyle 'bisküvi'ye 'püskevit' denir. Bunda eleştirilecek bir şey yok'' diye konuştu. MHP Kadirli İlçe Başkanı Mehmet Bozkurt ise parti binasında düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı mitinglerde yaptığı konuşmada, bisküvi yerine yöresel şive ile ''püskevit'' demesinin doğal olduğunu söyledi. Bozkurt, geçmiş yıllarda bölgede özellikle düğün, nişan ve mevlitlerde lokum ile birlikte ikram edilen bisküviyi yeniden hatırlatan Bahçeli'nin, nostalji yaşattığını ifade ederek, ''Biz de uzun süredir unuttuğumuz bu sözle geçmişe yolculuk yaptık. Bu yüzden, bu yöresel şiveyi eleştirenleri kınıyorum'' dedi. Bahçeli, Yozgat'taki mitingde, AK Parti hükümetini eleştirirken, ''Reklamlarda çocuklar ellerinde çikolatalarla şakalaşıyor. Onları izleyen çocuklar, anne babalarına soruyor; 'Anne bana niye çikolata almıyorsunuz? Baba bana niye püskevit almıyorsunuz?' diyor'' ifadelerini kullanmıştı.