Bahçeli'ye göre iktidar formülü: 49/24



T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Haziran 2011'de yapılacak genel seçimler için ülkücülere büyük görevler düştüğünü söyledi. MHP'nin iktidar olabilmesi için bu nedenle her ülkücüden 24 oy istediğini söyleyen Bahçeli, bunu gerçekleştirdikleri taktirde 19 milyon oy ile tek başına iktidara gelebileceklerini dile getirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Partililerine hitaben konuşan Bahçeli, ilk seçimde tek başına iktidar olmak için her ülkücünün üstüne düşen 2 görevi söyledi.



"Her ülkücü arkadaşımdan 24 oy istiyorum" diyen Bahçeli, "Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde, 19 milyon oy ile tek başımıza iktidara geliriz. Bu hiç de zor değil.



Eğer tek başına iktidarı hedefliyor iseniz, 285 ve yukarı milletvekilinin çıkartılmasını, düşüneceksiniz, planlayacaksınız ve inanarak uygulayacaksınız. Bunu alabilmek en az yüzde 40'a yakın bir oy oranına sahip olmanız gerekir. Yüzde 40 a yakın bir oy 17'la 19 milyon arası bir oy demektir. Demek ki tek başına iktidar için yüzde 40 oy hedeflemiş iseniz, bütün siyasi partiler seçime katılır, belli oranlarda oy alabileceğini düşünerek bunu planlar iseniz en az hedefiniz yüzde 40 oy a talip olarak, mutlak rakam itibari ile 17-19 milyon arasında bir oya sahip olmanız lazım. Bunlar gerçekçi değerlendirmelerdir. Önünüzdeki hedeflerdir. Aşılabilir hedeflerdir" dedi.



Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar gereği bu zaruriyetdir. Buna mecbursunuz. Ama fert olarak hayatında hiç MHP'ye oy vermemiş, ilkokuldaki 5 arkadaşını bulacaksın, orta öğretimde 5 arkadaşını bulacaksın, askerlik yaptığınıza göre asker arkadaşınızdan 5 tanesini bulacaksın, mahalle arkadaşından 5 tanesini bulacaksın, sokaktan da 4 arkadaşını bulacaksın, hepsini toplarsan 24. Hayatının hiçbir döneminde MHP'ye oy vermemiş şahsi dostluğunla, arkadaşlığınla bulunduğun yerdeki etkileme gücünle 24 tane hatır oyunu 24'ncü dönem TBMM'nin seçiminde MHP'ye verdirme gayreti içinde olacaksın.



Bu 24 oy az bir oy değildir. 49 milyonu 24'e böler iseniz ortaya çıkan rakam ülkücülerin oy temin etmesi gereken hane sayısını ortaya koyar. Demek ki o hane sayısı 24 oy getirirse siz 19 milyon oyla iktidar olursunuz. Bu inandırıcı olmayan bir hesap mıdır? Bunun için hepinizden 24 oy istiyorum."





24'ün uğuru



Rakamların uğuruna da değinen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "24 rakamının bir başka anlamı ve uğuru vardır. 99'da Cenabı Allah 9 oy nasip ederek TBMM'de 129 milletvekili ile bulunduk. O zaman sağda birinci parti, Türkiye genelinde çok az farkla ikinci parti olduk. Şimdi 24 oyla 24'ncü döneme talip olacaksınız. Bunun da ana sürükleyici lokomotifi Mersin'dir. Toroslar'da, ovada, kıyıda köşede ne var ise herkesten 24 oy alacaksınız. Yarından itibaren kim 24 oy alıyorsa yazacak ve ceketinizin kibrit cebine atacaksınız.





