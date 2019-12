-BAHÇELİ: ''TÜRK MİLLETİ MHP'Yİ SAHİPLENDİ'' ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''MHP'ye dönük alçakça saldırılar, tahrikler ve tertipler demokrasimizin beyaz sayfasına kara bir leke olarak geçmiştir''dedi. MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24. dönem milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarını değerlendiren Bahçeli, milletin MHP'ye tekrar muhalefet görevini verdiğini, Türk milletinin bu tercihine sonuna kadar saygılı olduklarını belirtti. ''Seçim arifesinde sahnelenen oyunlar ve senaryoların birçok açıdan düşündürücü ve tartışmaya açık bir durumu ortaya çıkardığını'' ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''Nitekim MHP'ye dönük alçakça saldırılar, tahrikler ve tertipler, demokrasimizin beyaz sayfasına kara bir leke olarak geçmiştir. Partimizi baraj altında bırakmaya dönük kirli bir kampanya, merkezinde AKP'nin bulunduğu geniş bir ittifak tarafından tüm gücüyle icra edilmiştir. Kamuoyunu yönlendirmek maksadıyla sürekli olarak ilan edilen anketler, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik psikolojik operasyonun önemli bir unsuru olmuştur. MHP'nin temsil edilmediği bir Meclis yapısının hayat bulması ve gerçekleşmesi için insaf, vicdan, haya, hukuk ve ahlak dışı her türlü yola başvurulmuştur. Hatta Yüksek Seçim Kurulu'nun, partimizin ihraç ettiği bazı milletvekili adayları ile ilgili yanlı tutumu ve işi yokuşa süren tavrı son derece yakışıksız olmuş ve oynanan oyunların bir parçası olduğu şüphesini güçlendirmiştir. Çifte standartlı bu uygulamanın öncelikle MHP'yi kamuoyu nezdinde zor durumda bırakmaya dönük olduğu kuşkusuzdur. Bugün bile, partimizden istifa eden bazı milletvekili adaylarının bir kısım medya organında seçilmiş gibi gösterilmesi, utanç ve esef verici olmuştur. Ayrıca, AKP hükümeti devletin tüm imkânlarını ve kamu görevlilerini utanmadan seferber etmiş, adaletsizliği ve eşitsizliği her alana yayarak siyasi propaganda yapmıştır. Başbakan Erdoğan'ın, iftiralarının, ağır hakaretlerinin ve tezgahlarının hedefinde partimiz yer almıştır. Buna rağmen Türk milleti, MHP'yi sahiplenmiş ve yalnız bırakmamıştır. MHP'siz siyaset tanzimine yönelik girişim ve çabalar akamete uğramış, partimizi Meclis dışında bırakmaya dönük sistemli, planlı, tuzak ve komplolar milletimizin kararlılığına çarpmış ve sonuçsuz kalmıştır. Her ne pahasına olursa olsun, Türkiye'nin önündeki zorlu ve engellerle dolu yolda, millet yararı için gerekli her türlü çalışma ve mücadele kararlılıkla yerine getirilecektir. MHP, her türlü kışkırtma ve saldırı altında oluşan millet desteğini önemsemekte ve çok değerli bulmaktadır.'' Bahçeli, bundan sonra MHP'nin, milletin daha çok desteğini almak için tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte yekvücut olacağını ve mutlaka iktidar hedefine ulaşacağını vurguladı. Tüm teşkilat mensuplarına ve dava arkadaşlarına teşekkür eden Bahçeli, MHP'nin güçlü bir şekilde Mecliste temsil edilmesi için oylarıyla yardımını ve desteğini esirgemeyen millete de şükranlarını sundu. Bahçeli, seçim sonuçlarının Türkiye'ye, Türk milletine, demokrasiye ve Türk siyasetine hayırlı uğurlu olmasını diledi.