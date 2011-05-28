-BAHÇELİ: ''SENİN MİTİNGİNDE KİM VARDI?'' DÜZCE (A.A) - 28.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde terör saldırılarının yaşandığını belirterek, ''Sayın Başbakan terörle mücadelede üstün başarı sağlayacağı yerde partileri suçluyor. 'Senin mitinginde şunlar vardı' diyor. Peki seninkinde kim vardı? Bunların üzerinde hiç durmuyorsun'' dedi. Bahçeli, partisinin Düzce'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen mitingde halka seslendi. 12 Haziran'daki seçimlerin tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, seçimleri ''kavşağa sürüklenmiş Türkiye için karar anı ve dönüm noktası'' olarak nitelendirdi. Türkiye'de terör örgütünün her yerde eylem içinde olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları söyledi: ''İstanbul'da eylemde, Diyarbakır'da eylemde, Hakkari'de eylemde. Ama Sayın Başbakan terörle mücadelede üstün başarı sağlayacağı yerde partileri suçluyor. 'Senin mitinginde şunlar vardı' diyor. Peki seninkinde kim vardı? Bunların üzerinde hiç durmuyorsun. Terörün kökünü kazımak gibi bir gayretin içine girmiyorsun, demokratik açılım zırvası ile memleketi etnik kökenli bölünmeye doğru götürüyorsun. Bunlarla ilgili de 12 Haziran öncesi Anayasa değişikliği yapacağını, ileri demokrasi, özgürlük kavramlarını öne çıkartarak yine vatandaşı aldatarak, kandırarak seçimlerden sonuç almaya çalışıyorsun. Bütün bunlar bu şekliyle devam ederken büyük sıkıntılarda beraberinde geliyor. Bu böyle devam etmemeli, devam edemez. Hangi partiden olursak olalım hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Yanlış yönetimler sadece muhalefet oyu kullanmış vatandaşları ezmiyor, iktidarın üst kademedeki yakınları, yalakaları, hanedanlarının dışında o partiye oy verip de hala işsiz ve yoksul kalan vatandaşlarımızı da eziyor. Öyleyse bu iktidarın üçüncü döneminin olmaması lazım.'' -''ALTLARINDA CİPLER VAR''- Türkiye nüfusunun yüzde 46'sının mevcut geliriyle geçinemediğini, yüzde 43'ünün çocuklarına ve kendisine yeni kıyafet alamadığını, yüzde 38'inin yeterli ısınamadığını, yüzde 57'sinin borçlandığını, borçlananların da yarısının borcunu ödeyemez duruma geldiğini savunan Bahçeli, şunları söyledi: ''Böyle bir Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üçüncü döneminin olmaması lazım. Ama bunlar üçüncü dönem iktidarlarını mutlaka sağlamak istiyorlar. Bu kadar başarısızlığa rağmen çıraklıklarında, kalfalıklarında hiç eser yokken, ustalığa soyunanlara sormak lazım. (9 yılda ne çırak olmuşsun ne kalfa olmuşsun, hayali ustalıkla da milleti kandırmaktan vazgeç artık) demek lazım. Bunlar bir yolunu bulmuşlar. Nedir o? Bir mutlu azınlığımız var, bu mutlu azınlık da yeni AKP'li zenginler grubu. Dün at arabası yokken bugün çocuklarının altından son model Land Rower cipleri var. Ortadoğu sultanlarına heveslenerek evlerini buna göre dizayn etmeye başlamışlar ama AKP'ye oy veren vatandaşlar hala gecekondu da. Şimdi de 'kentsel dönüşüm' adı altında gecekondulara el koyup kendi müteahhitlerine vererek yeni rant kapılarını kendi müteahhitlerine açıyorlar.''