Bahçeli:Okyanus ötesi hesaba kurban gitme

T24 - Genel Başkanı Devlet Bahçeli son dönemde Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki gelişmeleri Türkiye’ye yaymak isteyenler olduğunu ve iktidar değişikliğinin ülkeyi rahatlatacağını söyledi.



Bahçeli dün İpsala’nın Yenikarpuzlu Beldesi, Keşan, Uzunköprü, Edirne, Lüleburgaz ve Kırklareli’de halka hitap etti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

- Son dönemde Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde yaşanan olaylara dikkat çekerim. Allah muhafaza, Türkiye’ye yaymak isteyenler pusuda bekliyor. Bir an düşünün, Tunus’ta 17 yıllık iktidar bir anda gitti, 31 yıldır diktatör olan Hüsnü Mübarek sadece 18 günde devlet başkanlığından ayrılmak zorunda kaldı, şimdi yüce divana gönderiliyor. Libya yine öyle, Suriye her cuma namazı sonrası gösteriler sonrası olaylarda yüzlerce insan ölüyor. Türkiye’de yıllardan bu yana ayaklanma provasıyla bu günleri hazırlayan, abuk-sabuk konuşarak Türkiye’nin Tunus veya Mısır olabileceği tehdidini savuran bir durumla karşı karşıya.





'İktidar değişikliği rahatlatır'



- Böyle bir durumda iktidar değişikliğine ihtiyaç var. Bu toplumu rahatlatır, iktidar değişikliği yeni umutların yeşermesine, sabırla geleceğe bakmaya vesile olur ama üçüncü defa iktidar olur, aynı kafayla devam eder, anayasa değişikliği adı altında Türkiye’ye yazılı gönderilen metinleri topluma kabul ettirmek gibi bir dayatmayla karşı karşıya kalırsa Türkiye’de huzur kalmaz. AKP aklını başına alsın, okyanus ötesi bir hesaba kurban gitmesin, dikkat etsin.



- AKP ülkeyi yönetemiyor. 3’üncü dönem iktidar olması durumunda şartlar daha da zorlaşacaktır. Sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının şekli, davranışları değişti ve panik içerisinde sürekli iftira ve yalanlarla ülkeyi aldatmaya çalışıyor. 3’üncü dönem olmadığı takdirde yüce divana gitme korkusu her tarafını sarmıştır. Onun için korkuyor.



- Hakkâri’de ayaklanmalar devam ediyor. İstanbul sokaklarında molotoflar patlıyor, garibim taksitle almış olduğu arabalar yanıyor. Herkesin saadeti kararıyor. Böyle bir Türkiye’den bir de anlattığım sosyal olaylar sonrası Ortadoğu’daki gelişmeler inşallah Türkiye yansımaz diye düşünüyoruz.



- Ülkede 6 milyon işsiz var. Kendi yandaşlarını zengin görüp, vatandaşları da zengin sanmaktadırlar. Televizyonda argo üslupla konuşarak millete korku salıyor. AKP’ye oy vermiş o sade vatandaşımızın durumunda değişiklik gözükmüyor. Bu nedenle bunları çiftçi deyimiyle nadasa bırakmak gerekir.