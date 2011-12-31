-Bahçeli'nin yeni yıl mesajı ANKARA (A.A) - 31.12.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yılın barışa, kardeşliğe, refaha ve dargınlıkların bitirilmesine vesile olmasını, taze başlangıçlar eşliğinde ve sıcacık duygular altında herkesin bir arada bulunmasını sağlamasını diledi. MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yeni yıl mesajı yayımlayan Bahçeli, acısıyla tatlısıyla, hüznüyle coşkusuyla bir yılı daha geride bırakılarak yeni bir yıla ulaşıldığını belirtti. ''Maalesef, AKP Hükümetiyle geçen kaybolan ve heba edilen yılların toplamına bir yenisi daha eklenmiş, umutlar ve beklentiler bir kez daha ertelenmek zorunda kalmıştır'' iddiasında bulunan Bahçeli, şöyle devam etti: ''2011 yılında da ümitler hüsrana uğramış, heyecanlar hezimetle karşılaşmış ve toplumsal huzur ciddi ölçüde hasar almıştır. Bu yıl içinde, iyimserlik duyguları zedelenmiş, kardeşlik bağları sarsılmak istenmiş, cepheleşmeler ısrarla teşvik edilmiş ve husumet kuşatması peşi sıra zafer elde etmiştir. Geride kalan 365 günlük zaman dilimi, çekişme ve çatışma eğilimlerinin güçlendiği, kavga ve kaos sahnelerinin kuvvetlendiği, endişe ve korkuların tetiklendiği hazin bir dönem olarak asla akıllardan çıkmayacaktır. Siyasete karanlık mahfillerden yapılan müdahaleler, komplolarla, tezgahlarla milli direnci kırmaya dönük arayışlar 2011 yılına tam anlamıyla damga vurmuştur. AKP'nin yardım ve yataklık yaptığı bu ahlaksız ve izansız girişimlerin aziz milletimiz nezdinde hiçbir karşılığı olmadığı da gelişmelerle belirginlik kazanmıştır. 2011 yılında AKP yalan ve aldatmalarına hızla devam etmiş, baskı ve zulmünü her seviyede artırmıştır. Demokrasiye yapılan kötülükler, çok sesliliğe vurulan darbeler, muhalefete gösterilen tahammülsüzlükler AKP'nin otoriter eğilimlerinin eseri ve neticesi olarak hafızalara kazınmıştır. Basılmayan kitapları toplatan, hak arayışlarını bastıran, kopyacıları kollayan, küresel zalimlerle kol kola giren bir yönetimin tüm sarsıntılarına aziz milletimiz çok yakından şahit olmuştur. AKP zihniyeti, BOP'un planlarına payandalık yapan bir şuursuzlukla, komşu coğrafyalardaki istikrarsızlık ateşinin körüklenmesine katkı vermiş ve küresel hesapların belirlenen adreslere ulaşabilmesi için her çirkefliğe alet olmuştur.''