T24 LogoT24 Logo
Politika

Bahçeli'nin Silivri'ye gitmesine onay

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Ocak pazartesi günü saat 13.00'de Silivri'de olacak

12 Ocak 2013 11:41

Adalet Bakanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Silivri Cezaevi'ni ziyaret etme talebine onay verdi. Bahçeli, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ve tutuklu MHP İstanbul milletvekili Engin Alan'ı ziyaret edecek.
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Ocak pazartesi günü saat 13.00'de Silivri'de olacak.

Adalet Bakanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Silivri Cezaevi'nde bulunan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'u ziyaret etmesine onay verdi.

Bahçeli, aynı zamanda Silivri'de tutuklu bulunan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'la da görüşecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Silivri ziyaretinde parti yönetiminden Semih Yalçın, Ruhsar Demirel, Şevkat Çetin, Celal Adan, Atilla Kaya ve İsmet Büyükataman da eşlik edecek.

Bahçeli ve beraberindeki isimler, MHP'nin hafta sonu Kızılcahamam'da yapılacak kampından sonra İstanbul'a geçecek.

ETİKETLER

mhpdevlet bahçelisilivriadalet bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24