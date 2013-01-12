Bahçeli'nin Silivri'ye gitmesine onay

Adalet Bakanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Silivri Cezaevi'ni ziyaret etme talebine onay verdi. Bahçeli, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ve tutuklu MHP İstanbul milletvekili Engin Alan'ı ziyaret edecek.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Ocak pazartesi günü saat 13.00'de Silivri'de olacak.

Adalet Bakanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Silivri Cezaevi'nde bulunan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'u ziyaret etmesine onay verdi.

Bahçeli, aynı zamanda Silivri'de tutuklu bulunan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'la da görüşecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Silivri ziyaretinde parti yönetiminden Semih Yalçın, Ruhsar Demirel, Şevkat Çetin, Celal Adan, Atilla Kaya ve İsmet Büyükataman da eşlik edecek.

Bahçeli ve beraberindeki isimler, MHP'nin hafta sonu Kızılcahamam'da yapılacak kampından sonra İstanbul'a geçecek.