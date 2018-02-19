"Bahçeli'nin konuşmaları sarayda yazılıyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Devlet Bahçeli'nin konuşmalarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ınkilerle benzer olduğunu iddia ederek, "Afrin’e gideceğim diyen sadece bu değil Bahçeli, çift yumurta ikizi bunlar, tek yumurta ikizine döndüler hiçbir fark yok artık arada, konuşmalar Saray’da yazılıyor aynı konuşmayı Erdoğan da Bahçeli de yapıyor" dedi.

Özel, konuşmasının devamında "Bahçeli ile MHP ile bağlantı kurmak yerine sarayın sözcüsü sarayın yancısı diye bahsetmek, 60 yıllık partiyi kendisine baba evi bellemişlerdir yüreklerini kırmaz, çünkü birilerinin derdi parti değil saray" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP'li Özgür Özel, AKP ile MHP ittifakına ilişkin açıklamada bulundu. Özgür Özel, Bahçeli’nin işbirliğini ‘Ay-yıldız ittifakı’ diye nitelediğini hatırlattıktan sonra şunları kaydetti:

“Ay Yıldız ittifakı, Ay Meclis’tir Yıldız ise Cumhurbaşkanı, Bahçeli ağzından itiraftır, güneş yıldızdır çekim merkezidir. Ay ise uydunun, yıldızın etrafında döner. Meclis’i yıldızın uydusu yapmayı itiraf ediyor. Saraydaki Erdoğan’ın uydusu haline getirilmek istenen Meclis, bu milleti sarayın uydusu yapmanıza izin vermeyeceğiz. İstediğiniz kadar kanun değiştirin ittifak planı yapın tarih önünde hesap sorulacağından emin olabilirsiniz. Osmanlı tokadını seçmenden yiyeceklerine kuşkunuz olmasın.”

"Tek yumurta ikizine döndüler"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin’e gideceğini söylediğini anımsatarak şöyle dedi: “Afrin’e gideceğim diyen sadece bu değil Bahçeli, çift yumurta ikizi bunlar, tek yumurta ikizine döndüler hiçbir fark yok artık arada, konuşmalar Saray’da yazılıyor aynı konuşmayı Erdoğan da Bahçeli de yapıyor. Metine tam sadık Bahçeli. Bahçeli ile MHP ile bağlantı kurmak yerine sarayın sözcüsü sarayın yancısı diye bahsetmek, 60 yıllık partiyi kendisine baba evi bellemişlerdir yüreklerini kırmaz, çünkü birilerinin derdi parti değil saray.”